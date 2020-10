Niamh Charles fala sobre estreia como titular no Chelsea Women

Niamh Charles concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre a sua estreia como titular na equipe londrina. A atleta compôs a formação inicial do Chelsea na vitória por 4 a 1, contra o Arsenal, na Copa da Liga Inglesa. Além disso, Charles falou sobre o seu progresso no plantel de Emma Hayes e sobre o confronto deste domingo (11), contra o Manchester City, na Women’s Super League.

Chelsea 4-1 Arsenal, na Copa da Liga Inglesa

“Foi obviamente um grande resultado. Foi minha primeira experiência em um dérbi de Londres e todas estavam muito felizes naquela noite [de jogo]. Tivemos folga na quinta-feira, mas como foi um jogo no meio de semana, nosso foco foi mudado automaticamente para o jogo contra o City”, iniciou Charles.

“Foi incrível e, como disse antes, nunca tinha participado de um clássico londrino. Entretanto, tive noção do que representa para o clube durante a semana de preparação. Foi uma sensação incrível e todas as meninas me apoiaram muito. Elas realmente me ajudaram e eu gostei”, disse.

“Foi um jogo à noite, então eu fiquei mais nervosa, pois não tinha nada para fazer durante o dia. Eu ficava apenas esperando o momento, mas quando começamos a jogar eu estava bem. […] Nós começamos bem, foi um começo de jogo agitado, então não tive tempo para pensar em nada no jogo, mas fiquei bem quando o jogo começou”, concluiu.

Niamh Charles recebeu elogios da capitã Eriksson

“Magdalena [Eriksson] é brilhante e tem sido muito boa comigo. Ela me dá pequenas informações todos os dias no treinamento e tem me apoiado constantemente. Mas também ela tem me desafiado. Ela me deu confiança para jogar do meu jeito, por outro lado, ela é a primeira pessoa a me ajudar como o Chelsea joga”.

“Desde que iniciei aqui, acho que meu jogo melhorou, mas eu esperava que isso acontecesse devido à qualidade das atletas e do treinamento”, disse. “Especialmente desde que a temporada começou, o nível dos detalhes táticos e informações sobre as partidas definitivamente aumentaram o meu jogo”, salientou.

Chelsea e Manchester City na WSL

“Já as enfrentamos uma vez na temporada e conseguimos um bom resultado, mas não acho que isso conte muito para o jogo de domingo. Afinal, foi o nosso primeiro jogo depois de uma pré-temporada diferente. Você olha para o resultado das últimas semanas e elas [atletas do City] estão atingindo o ritmo de jogo. E nós também”.

“Elas gostam de ter posse de bola e tem padrões e maneiras especificas de atuar. Vamos concentrar em nós mesmas e no nosso desempenho”, concluiu Niamh Charles.

Por fim, Chelsea e Manchester City se enfrentam no domingo (11), às 10h30 (horário de Brasília). O duelo será realizado em Kingsmeadow e válido pela quarta rodada da Women’s Super League.

