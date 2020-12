Mille Bright: Estamos aqui para vencer

Mille Bright, defensora do Chelsea Women, comentou sobre a possibilidade de revezamento e mudanças para o jogo contra o Benfica, nesta quarta-feira (16), válido pela UEFA Women’s Champions League. A partida está agendada para às 16h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. Esse será o segundo jogo entre inglesas e portuguesas. No primeiro embate, vitória do Chelsea por 5 a 0, em Seixal (Portugal). Além disso, o jogo de hoje (16) será transmitido pelo Chelsea Football Club.

Chelsea e Benfica terá transmissão pelo aplicativo 5th Stand e pelo site oficial do Chelsea. Por fim, você poderá acompanhar do duelo do Round of 32 no Facebook do Chelsea FC Women. Por outro lado, o Chelsea veiculou que transmitirá no Youtube, mas com restrições geográficas para alguns países.

A importância do confronto para o Chelsea

“Sobre a possibilidade do Chelsea triunfar na Champions League, Millie Bright foi direta sobre o porquê do primeiro triunfo por 5 a 0 e a boa apresentação contra o Benfica. “Isso ocorre por causa da qualidade do plantel que temos. A possibilidade de rotação de atletas e permanecer em boas condições físicas para atravessar esse período difícil de jogos. Especialmente quando se trata da Champions League. É um nível diferente, temos que lidar com a pressão que vem com a competição”, iniciou a defensora do Chelsea.

“Há uma pressão natural que está inserida com as atuações em jogos da Champions League, mas é isso que queremos. Tudo se resume ao time que temos e contratações que foram realizadas na última temporada. É importante que estejamos todas recuperadas. Não podemos estar fadigadas para uma competição como a Champions League. Por isso, acredito que o time está em uma situação muito boa”, afirmou Bright.

“É uma competição que sempre dizemos que queremos vencer e queremos ter sucesso. Assim sendo, há processos que estão juntos com o momento da vitória e isso tem que ser feito jogo após jogo. Até agora está tudo bem, mas é apenas um intervalo até o próximo jogo. E temos que continuar provando que o Chelsea está aqui para vencer”, disse.

Além disso, o Chelsea vem de uma sequência de jogos importantes no calendário. Anteriormente, o Chelsea venceu o Brighton, fora de casa, por 1 a 0 na Women’s Super League. Hoje, o embate será contra o Benfica, em Kingsmeadow. Posteriormente, o compromisso será contra o Tottenham, clássico de Londres, pela competição inglesa.

“Se você quer ser a melhor equipe do mundo, estar nos principais palcos e contra as melhores atletas, você tem que ter competição dia após dia. Você tem que ter isso em mente. Se você vai estar jogando ou não, você tem que estar competindo pelo seu local no time. Não importa quem você é ou o seu nome, todas são iguais nesse clube e todas têm oportunidades iguais”.

“Você tem que treinar todos os dias e 100%. Você tem que dar absolutamente tudo e ter essa competição no plantel é muito importante. Essa situação realmente nos motiva, individualmente, para níveis mais altos”, concluiu Mille Bright.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp