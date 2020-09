Mason Mount integra equipe da semana da Premier League, diz site

O portal WhoScored elegeu Mason Mount, do Chelsea, como um dos integrantes da seleção da 3ª rodada da Premier League. O jovem atleta foi o único representante do time de Stamford Bridge na premiação. Por outro lado, quatro integrantes do Aston Villa foram escolhidos para o selecionado de destaques. Em conclusão, atletas do Newcastle, West Ham, Southampton, Leicester, West Brom e Brighton foram lembrados pelo site.

Ou seja, a seleção da 3ª rodada foi apontada da seguinte forma. Darlow (9.34 – Newcastle); Cash (8.40 – Aston Villa), Bednarek (7.96 – Southampton), Mings (8.21- Aston Villa) e Masuaku (8.42 – West Ham). Mason Mount (8.52 – Chelsea), McGinn (8.60 – Aston Villa), Hourihane (8.51 – Aston Villa) e March (8.79 – Brighton). Robinson (8.75 – West Brom) e Vardy (9.60 – Leicester).

O site também falou sobre o desempenho do futebolista no duelo contra o West Bromwich. “No sábado, o Chelsea empatou em 3 a 3 contra o West Bromwich. Mason Mount foi o responsável pelo primeiro gol do Chelsea, após 10 minutos de jogo no segundo tempo. Além disso, o gol foi uma das sete tentativas do futebolista. Mount não conseguiu uma assistência. Por outro lado, ele criou quatro chances de gol. Por isso, ele recebeu uma nota 8.52 no WhoScored”, disse o portal.

Chelsea na seleção da rodada do WhoScored

1ª Rodada: Reece James (8.88)

Além disso, Reece James foi destacado pela Sky Sports na 1ª Rodada.

2ª Rodada: Sem atletas do Chelsea

3ª Rodada: Mason Mount (8.52)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp