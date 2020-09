Mason Mount: “Estávamos no jogo no primeiro tempo”

Mason Mount relatou que a expulsão de Andreas Christensen foi o fator decisivo na derrota do Chelsea para o Liverpool, por 2 a 0. O atleta do Chelsea mencionou a importância do time londrino em retomar o caminho das vitórias rapidamente. Assim como Frank Lampard, N’Golo Kanté e Kovacic, Mount também expressou que, na etapa inicial, o Chelsea conseguiu apresentar positivamente seu futebol.

“Ter um companheiro de equipe expulso tornou as coisas mais difíceis para nós, mas estávamos no jogo no primeiro tempo. Talvez se tivéssemos feito jus às chances, nós teríamos marcado gols e o jogo seria diferente. Entretanto, é o que é. E nós sabemos onde podemos melhorar para o próximo jogo”, iniciou Mason Mount.

“Nós definitivamente temos expectativas maiores do que na temporada passada. Temos um time muito bom, com jogadores novos chegando e, provavelmente, eles vão precisar de algum tempo para se ajudar e se adaptar. Nós precisamos nos juntar como um time e isso virá com o tempo. Pode levar alguns jogos para isso. Mas eu acredito que conseguiremos e que estaremos melhores, marcando gols e ganhando partidas”, disse o atleta.

“Como um time, nós queremos melhorar. Nós não queremos aceitar o quarto lugar, nós queremos forçar e buscar a liderança da competição. Eu acho que temos jogadores que fazem isso e, com esperança, nós vamos continuar melhorando e melhorando”, disse o futebolista.

Mason Mount sobre Kepa

“Infelizmente, na posição dele, um erro é provável que será gol. Se eu perco a bola no meio-campo, há possibilidade de eu recuperar no setor defensivo. Ou Kepa fazer a defesa também. Foi uma falta de sorte para ele sobre o erro, mas estamos todos apoiando [o Kepa] e sabemos que ele é um bom goleiro”, concluiu Mason Mount.

