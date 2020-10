Manchester United e Chelsea tem horário de jogo alterado

A Premier League anunciou que o jogo entre Manchester United e Chelsea, agendado para 24 de Outubro, teve horário inicial alterado. Por isso, o embate entre as equipes foi modificado para 13h30 (horário de Brasília). Anteriormente, o embate estava previsto para às 11h (Horário de Brasília). Além disso, o porquê da mudança se deve ao pedido de readequação da emissora com direitos de transmissão (Sky Sports).

Vale lembrar que o mês de Outubro será um mês de vários compromissos do time londrino. Afinal, o Chelsea disputará seis compromissos no mês, entre duelos da Premier League e da UEFA Champions League.

Primeiramente, o duelo contra o Crystal Palace, que será realizado neste sábado (03), às 8h30, em Stamford Bridge, pela Premier League. Além disso, o Chelsea terá o Southampton, no dia 17, em compromissos da competição nacional. Posteriormente, o Chelsea mede forças contra o Sevilla, em Londres, no dia 20. Quatro dias depois, o Manchester United será o desafiante do Chelsea no Old Trafford.

Por fim, dois compromissos na reta final do mês O Krasnodar, pela UEFA CHampions League, na Rússia, do dia 28. Em conclusão, o Burnley, no dia 31 de outubro, em jogo previsto para o Turf Moor.

Portanto, são seis jogos no mês. Além disso, a equipe londrina terá um hiato em seu calendário mensal, entre os dias 3 e 17, por causa da pausa internacional.

