Lampard: Uma grande lição para os jogadores

Frank Lampard concedeu entrevista para o site oficial do Chelsea sobre a derrota por 2 a 1 contra o Wolverhampton. O jogo foi realizado na terça-feira (15), no Molineux, e marcou o segundo revés da equipe de Londres. Por isso, confira as considerações de Frank Lampard sobre o revés do Chelsea na Premier League.

Permitimos contra-ataques

“Não jogamos bem o suficiente. É bem simples. A ameaça do Wolves foi, claramente, o contra-ataque. Eles têm outras forças, mas o contra-ataque foi a principal. Eles defendem bem, são organizados, têm velocidade e qualidade nos setores ofensivos. Além disso, os nossos jogadores sabiam disso antes do jogo e nós permitimos alguns contra-ataques. E se você permite que um time atue com sua principal força, você pode ser derrotado nesse jogo”, iniciou Frank Lampard.

“Estou desapontado por perder o jogo. Nós tivemos o controle até o 1 a 0. Não estávamos jogando brilhantemente, mas tínhamos o controle. Eu pensei que o jogo seria para vencermos e depois, obviamente, permitimos que eles entrassem no jogo novamente. Ou seja, permitimos o momento deles, permitimos contra-ataques e perdemos o jogo. Por isso, estou realmente desapontado”, afirmou Lampard.

O time ainda está desenvolvendo e aprendendo lições

“Tivemos uma longa sequência invicta, todos elogiaram a trajetória. Fui o último a fazer isso, é meu trabalho permanecer equilibrado. Portanto, eu não deveria ficar tão desapontando pelo jogo de hoje quanto eu deveria. Anteriormente, eu não fiquei entusiasmado com o [desempenho diante do] Leeds, quando estávamos conseguimos três pontos novamente [na PL]”.

“Obviamente, quando atuamos como o dia de hoje, não foi uma boa gestão de jogo. Não é o nível que buscamos. Além disso, ainda há muitas melhorias para ocorrer no grupo. Por isso, não diria que estou imensamente surpreso”.

“Minha experiência na Premier League me diz que se você diminuir o seu padrão de jogo, o que fizemos nos dois últimos jogos, você perde os jogos de futebol. Há uma grande lição para os jogadores no jogo de hoje”, concluiu Frank Lampard.

Próximos jogos

A equipe de Fulham Road terá dois confrontos consecutivos diante de times de Londres. Primeiramente, o duelo entre Chelsea e West Ham na segunda-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Por outro lado, os Blues medem forças contra o Arsenal, no sábado (26), às 14h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

