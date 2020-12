Lampard: Times estão se fortalecendo e a Liga está ficando mais acirrada

Frank Lampard comentou em entrevista coletiva sobre o atual cenário da Premier League. Comparando com a temporada anterior, o Chelsea tinha uma desvantagem de oito pontos para o líder em 2019/20. Ou seja, há uma proximidade em relação aos resultados e, consequentemente, o Chelsea está perto dos líderes da tabela de classificação – três pontos de diferença em 2020/21.

Fortalecimento da competição

“É sobre o local que estamos agora. Estamos observando os resultados e sentimos isso [um revés] contra o Everton. Eles têm bons jogadores, investiram na janela de transferências, um bom plantel, são organizados e tornaram o jogo difícil para nós. Assistindo aos outros jogos, você vê esse enredo em todo local. Os times estão se fortalecendo e a Liga está ficando mais acirrada”, iniciou Frank Lampard.

“Eu certamente senti que nossa preparação foi diferente nesta temporada. Por isso tem sido um trabalho em progresso para nós. Nós sentimos que perdemos alguns pontos que talvez não poderíamos perder e cada atleta sente isso da sua maneira”, afirmou. “Eu acho que o nível de pontos será menor, mas os nossos índices precisam ser mantidos e continuaremos melhorando para permanecer com eles”, adicionou Lampard.

Chelsea favorito?

“Eu simplesmente não vejo isso. Não estou falando mal do meu time. Algumas pessoas estão dizendo que temos o time mais forte e que podemos trocar jogadores sem mudar as situações do jogo. Entretanto, essas são as mesmas pessoas que os jogadores não são tão bons quando empatamos com West Bromwich e Southampton”.

“A maré mudou rapidamente, mas essas conversas são irrelevantes. Afinal, o que fazemos dentro de campo é o que realmente interessa. Eu vejo ao redor e observo equipes fortes que venceram coisas nos últimos anos e eles estão estáveis”, apontou.

“Eu acredito que iremos melhorar, estamos melhorando. Além disso, se permanecemos como estamos, acho que continuaremos nos desenvolvendo. Entretanto, as equipes fortes só vão mencionar/considerar você quando você vencer”, concluiu Frank Lampard.

