Lampard reconhece superioridade do Bayern

Frank Lampard encerrou hoje (8) sua primeira temporada como treinador do Chelsea. Entretanto, a despedida foi com gosto amargo de uma sonora goleada por 4×1 ao Bayern de Munique pelas Oitavas de Final da Champions League. Logo após a derrota, o inglês reconheceu a superioridade dos bávaros.

“Difícil dizer depois de um 4×1. Não estou feliz. É um bom exercício para nós enfrentar o Bayern e a sua experiência na Champions League, com muitos dos nossos jogadores em temporadas de estreia. Posso ver para onde quero levar o time e sei que voltaremos”, afirmou o comandante.

Analisar o lado positivo

Apesar do resultado difícil de processar, Lampard prefere focar no lado positivo dessa partida. “Quero focar no nível de resiliência do time. Foi uma boa experiência para nós nos compararmos a atletas com 100 partidas na Champions League. Reece [James] e Tammy [Abraham] tiveram boas performances“, analisou o treinador.

Ademais, como não poderia deixar de ser, Lampard citou os erros individuais os quais levaram a gols do Bayern. Em suma, ele disse haver necessidade de corrigir tais falhas na próxima temporada. “Tivemos erros individuais que deram gols a eles. Vai demorar, não é da noite para o dia, sabemos em que posição estamos. Sei que podemos melhorar“, conclui.

