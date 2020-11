Lampard: “Nós jogamos bem e não foi um jogo fácil”

Em jogo válido pela Premier League, o Chelsea venceu Newcastle por 2 a 0, em St. James Park. Esse foi o 9º compromisso do Chelsea na competição nacional. Ou seja, a quinta vitória do time de Londres e a continuação da sequência sem derrotas fora de casa. Por isso, confira as palavras de Frank Lampard, após a vitória por 2 a 0, em Newcastle upon Tyne.

“Nós jogamos bem e não foi um jogo fácil para nós. Vir aqui e atuar contra um time muito organizado”, iniciou Lampard.

“Foi muito bom ter conseguido o gol logo no começo. Mudou o aspecto do jogo, mas o segundo foi tão importante quanto o primeiro. Além disso, nós tivemos chances de conseguir o segundo antes, mas não conseguimos fazer no nosso modo. Tem dias que não há um aproveitamento bom na frente do gol. Entretanto, nós lidamos bem com o jogo, [e muito bem também] pensando no nosso desempenho”, disse o técnico.

“É importante para nós, como um grupo, se desejamos chegar onde queremos estar. Você tem que continuar trabalhando para não ficar complacente. Além disso, a infiltração era o mais importante para mim. Estávamos no controle do jogo, mas os atletas queriam mais e queria jogar”, afirmou.

“Tínhamos que fazer os passes mais audaciosos e as jogadas mais perigosas para conseguir chegar lá. Até certo ponto, nós conseguimos. Não foi um jogo fácil e eu entendo que, em alguns momentos, os atletas preferem ações mais confortáveis. Por outro lado, são pequenas lições para aprender.

