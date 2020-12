Lampard menciona necessidade de paciência com Havertz

Frank Lampard, técnico do Chelsea, mencionou a necessidade de paciência com Kai Havertz, reforço para a equipe de Londres na temporada 2020/21. O alemão foi contratado pelo Chelsea por 71 milhões de Libras, quando o futebolista prestava serviços ao Bayer Leverkusen. Por outro lado, o início de sua trajetória em Londres vem sendo questionada após as discretas aparições com os Blues.

Por isso, Frank Lampard falou com a Sky Sports sobre o início de Kai Havertz e o exagero, segundo o técnico, das críticas para com o futebolista. “Em dias atuais, cada jogador ou cada clube enfrentará críticas quando perde um jogo. Nós precisamos ser pacientes com Havertz. Ele é um talento de alta qualidade que iniciou suas atividades nesta Liga”.

Veja também: Wolves e Chelsea: informações do jogo

“Ele pode atuar que várias posições no viés ofensivo. E ele já atuou em inúmeras ocasiões pelo lado direito do campo, antes mesmo de atuar pelo Chelsea. Mas temos que ser pacientes. Especialmente com qualquer jovem atleta que atua dentro dessa velocidade que há na Premier League”, disse o comandante dos Blues.

“Assim sendo, as pessoas que querem começar a criticar o atleta deveriam apenas esperar e dar tempo para um jovem atleta. Eu conheço o jogador que Kai Havertz será”, concluiu Frank Lampard.

Por fim, confira toda a entrevista de Lampard no site da Sky Sports.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp