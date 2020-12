Lampard fala sobre vitória na UCL e desempenho de Giroud

Frank Lampard concedeu entrevista sobre a vitória do Chelsea, por 4 a 0 contra o Sevilla, em jogo válido pela UEFA Champions League. O jogo foi realizado no estádio Ramon Sánchez-Pizjuán e válido pela 5ª rodada da fase de grupos. Primeiramente, Lampard comentou sobre Olivier Giroud e os quatro gols marcados pelo atacante. Posteriormente, o técnico do Chelsea comentou sobre o desempenho da equipe. Por fim, vale relembrar que a vitória consolidou a classificação do Chelsea como primeiro colocado do Grupo E da competição europeia.

Sobre Giroud

“Foi um desempenho incrível, marcar quatro gols nesse nível. Um nível de Champions League e contra um oponente verdadeiramente bom. A qualidade individual dos seus gols, sei que o último de pênalti, mas sua contribuição individual e para a equipe foram ótimos de se assistir. Quatro gols e ele recebe uma ovação quando sai de campo. Estou feliz por ele”, iniciou Frank Lampard.

“Ele é muito profissional. Você pode ver os números com a seleção da França e você os seus números na Premier League. Ele nem sempre foi regular aqui [no Chelsea], mas logo que eu cheguei eu senti a positividade dele como atleta. O quanto ele quer treinar, como ele deseja afetar as pessoas – seja titular ou suplente”.

“Ele é ótimo para os atletas mais jovens, para outros atletas que nem sempre estão jogando ou na composição do elenco como um todo. Ele treina muito bem e, quando atua, obtém desempenhos como o de hoje. Foi um desempenho muito, mas muito completo hoje”.

Sobre o time

“Além disso, quando você joga com Oli, você conhece seus atributos. É importante ter muita energia ao redor dele. Pessoas que podem correr e apoiá-lo. Afinal, ele tem qualidades para fazer o pivô. Por fim, ele também tem qualidade com as bolas na área, como foi no lance de N’Golo Kanté”.

“O foco e a concentração do time, em momentos que você sofre contra um time como esse. No primeiro tempo, nós lidamos bem. Defendemos bem, organizados e algumas jogadas que criamos foram boas. Com a bola, nosso ritmo no contra-ataque foi uma ameaça para eles. Ou seja, temos vários pontos positivos hoje e precisamos continuar com isso”, disse Frank Lampard.

Por fim, confira toda a entrevista de Frank Lampard no link anexado.

