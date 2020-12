Lampard fala sobre jovens atletas e lesões do plantel

Frank Lampard concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre o desempenho da equipe de Londres no empate em 1 a 1 contra o Krasnodar. O jogo foi realizado pela 6ª rodada da UEFA Champions League e confirmou a primeira colocação do Grupo E ao Chelsea. Desta forma, confira a entrevista do técnico do Chelsea. Posteriormente, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil.

Chelsea 1×1 Krasnodar

“Foi um bom exercício, particularmente sobre alguns desempenhos individuais. Billy Gilmour foi muito bem em seu retorno e Tino Anjorin foi bem na sua estreia pela Champions League. Não tivemos lesões e demos minutos para os atletas que precisavam atuar. Além disso, demos alguns minutos para os que vieram do banco. Todos serão necessários nesta semana e eu estou satisfeito. Queríamos vencer, mas foi um jogo difícil de lidar. Eu pedi ao time para eles serem profissionais e terem a atitude certa. E eles concederam isso”, iniciou Frank Lampard.

O desempenho de Billy Gilmour

“Eu achei que Billy foi excelente. O modo que ele jogou hoje e como ele treina. Eu o vejo se desenvolvendo conosco. Ele será um jogador do Chelsea. Por isso, é só garantir que o caminho seja certo para ele. Ele fez esse caminho certo na temporada passada e depois se machucou, Por outro lado, jogando como hoje, ele tem muito a nos oferecer”, disse Lampard.

Mais elogios

“Todos foram bem. Kai Havertz fez algumas coisas positivas. Eu pedi para ele jogar mais aberto hoje, embora tenhamos visto ele mais centralizado nos últimos jogos. Ele pode fazer diversas funções para nós, o que é importante. Kovacic voltou a mostrar as suas qualidades. Além disso, Rudiger foi sólido na defesa e Azpilicueta foi muito profissional”.

“Gostei da disciplina da equipe. É preciso respeitar o adversário que teve momentos de contra-ataque. Talvez tenha tido alguns contratempos no começo. Em suma, estou relativamente feliz”.

Anjorin e o seu primeiro jogo na UCL

“Ele vem mostrando no treino, desde a temporada passada, uma habilidade real para adentrar nesse nível com a sua destreza com a bola. Como ele mostrou hoje. O modo que ele recebe a bola, o modo que ele se movimenta muito rapidamente e seus atributos para proteger a bola e correr”, iniciou o técnico do Chelsea.

“Ele teve alguns problemas físicos sobre completar os jogos das categorias de base. Por isso, essa situação é algo que estamos trabalhando com ele. Entretanto, ele é um jogador que eu sinto [positivamente] cada vez que ele treina conosco. O melhor que ele fica, pois treinar com o time de cima é um bom desenvolvimento para ele. Assim sendo, com as lesões na equipe, vamos ter mais a presença dele com o plantel”, afirmou Lampard.

E a próxima fase da UCL?

“Nós não temos que analisar demais a fase de grupos. Nós temos que concentrar no nosso plantel e, nesse momento, nós vencemos o grupo e vencemos bem. Portanto, foi um bom progresso feito por nós neste nível e ganhamos confiança por isso. Por outro lado, tudo mudará em fevereiro. Por isso, não acho que valha a pena ficar refletindo demais sobre o futuro. Mas vale a pena a felicidade com o caminho que fizemos nessas partidas”.

Atualização sobre Ziyech e Hudson-Odoi

“Ambos os jogadores vão ficar ausentes por aproximadamente duas semanas. Eles fizeram exames ontem e os testes mostraram que o prazo deve ser duas semanas. É um cenário positivo, principalmente, para Hakim [Ziyech]. Em relação ao Callum, não sabíamos o que esperar da lesão, pois aconteceu recentemente, no treinamento da equipe

