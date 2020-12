Lampard fala sobre a necessidade da reabilitação e consistência

Frank Lampard concedeu entrevista sobre o próximo jogo do Chelsea, diante do West Ham. O técnico do Chelsea falou sobre alguns elementos que serão importantes para o seu plantel no jogo entre times de Londres. Assim sendo, Chelsea e West Ham se enfrentam no dia 21 de dezembro (segunda), às 17h (Brasília), em Stamford Bridge.

Um período de descanso, mas…

“Os jogadores vão ter um pequeno período de descanso [antes do jogo contra o West Ham]. Espero que não seja um descanso feliz, pois quando você perde jogos você não está feliz. Entretanto, os jogadores precisam de uma pausa, pois entraremos em mais um período de lotado de jogos”, iniciou Frank Lampard.

“Nós precisamos refletir nesses dois jogos que perdemos pontos, o que é muito desapontador. Por outro lado, nós sabemos que é uma longa temporada, Temos que reabilitar, os jogadores têm que buscar a reabilitação. Nós somos um jovem grupo, alguns atletas são novos até mesmo para essa competição. Eles precisam acordar para o que se trata agora, pois os dois últimos jogos provam isso”.

Sobre o West Ham, próximo adversário

“Não gosto de olhar para a tabela quando estamos vencendo e tínhamos uma longa invencibilidade. Também não gosto de olhar nesse momento”, disse Lampard. “Temos que nos preocupar com nós meses, independentemente de quem está jogando contra e como está a situação em outro duelo. A disputa está muito apertada”.

“Se tivéssemos vencido, nós teríamos empatado em pontos no topo da tabela. Quando você perde, tem a sensação que pode cair para quarto, quanto, sexto… Devemos nos concentrar no nosso jogo e os jogadores têm que aprender com as lições. Os jogos serão em grande quantidade no Natal.

“Eu sei o que podemos fazer e sei que a consistência é importante. Estávamos em uma longa invencibilidade, ótimo, mas para chegar onde queremos, tem que ser mais longo do que isso. Se perder um ponto, terá que se recuperar”, concluiu Frank Lampard.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp