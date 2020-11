Frank Lampard concedeu entrevista sobre o empate sem gols contra o Tottenham, na Premier League. O time de Stamford Bridge criou oportunidades de gol, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Por fim, Lampard concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea e fez suas considerações sobre o clássico de Londres.

Criamos o suficiente, disse Lampard

“Dominamos em grandes partes [do jogo]. Fizemos um jogo muito bom. Tudo o que falamos antes do jogo sobre anular contra-ataques, nós fizemos muito bem. Essa parte do jogo foi fantástica. Eles não tiveram chances, até o final, quando nós concedemos uma oportunidade para eles”, iniciou Frank Lampard.

“Nós criamos o suficiente. É difícil jogar contra o Tottenham quando eles se defendem em bloco baixo e centralizado. Você deve tentar contorná-los e não é fácil, pois você tem que se defender e não permitir uma transição rápida de contra-ataque. Fomos bem nisso”, afirmou o técnico do Chelsea.

Uma equipe que buscou o resultado

“Havia apenas uma equipe procurando por isso e, majoritariamente, fomos nós. Por isso, eu tenho sentimentos misturados em relação ao jogo. Em grandes partes do jogo fomos ótimos, o clean sheet também, mas foi um jogo que poderíamos e, provavelmente, deveríamos ter vencido”, disse Lampard.

“Eu estou feliz com o local que estamos atualmente. Fazer contratações não significa que vai funcionar instantaneamente. Nós temos que trabalhar e estamos fazendo isso. Todo dia e em cada desempenho e relacionamento que é construído. Sempre queremos mais e estamos esperançosos para que isso ocorra”, concluiu o técnico do Chelsea.

Por fim, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil sobre o empate sem gols em Stamford Bridge.

