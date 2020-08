Lampard deve escalar jovens e apenas dois reforços contra Brighton

O elenco do Chelsea treinou em Cobham durante a sexta-feira (28), mirando o primeiro amistoso da pré-temporada. Contudo, os reforços anunciados nessa semana não estarão em campo amanhã contra o Brighton Hove & Albion. De imediato apenas duas contratações devem atuar.

Hakim Ziyech e Timo Werner treinam com o elenco desde a temporada 2019/2020 e estão prontos para a estreia. Ben Chilwell se recupera de lesão, enquanto Thiago Silva ainda não está em Londres. Malang Sarr será emprestado.

Dessa forma alguns jovens os quais estavam emprestados devem atuar. Um deles é Ethan Ampadu, cedido ao futebol Alemão em 2019/2020. Ruben Loftus-Cheek é outro apto a jogar. O mesmo vale ao capitão César Azpilicueta. Ambos perderam a reta final da temporada por lesão.

No gol a dúvida é quem será o titular: Kepa Arrizabalaga ou Willy Caballero. Nesse sentido, Lampard não poderá contar com 10 jogadores. Seis deles teriam testado positivo a covid-19 e dois tiveram contato com os doentes. Os outros dois são Chilwell e T.Silva.

A partida entre Brighton e Chelsea será realizada no Amex Stadium, com a presença de 2.500 torcedores dos Seagulls. Não haverá transmissão na TV, apenas no site oficial do clube e aplicativo dos Blues.

