Lampard confirma Mendy e Chilwell relacionados para duelo contra Tottenham

Frank Lampard protagonizou entrevista coletiva nesta segunda-feira (28) sobre o duelo de amanhã, contra o Tottenham, válido pela Copa da Liga Inglesa. O clássico londrino será disputado no Tottenham Hotspur Stadium, às 15h45 (horário de Brasília), pela Quarta Rodada da competição nacional. Por isso, confira algumas frases do técnico do Chelsea na entrevista coletiva desta segunda (28).

Mendy e Chilwell sim; Pulisic e Ziyech ainda não

“Mendy e Chilwell estão incluídos no elenco para amanhã. Eles estão aptos e veremos se eles vão começar ou não”, iniciou Lampard. “Sobre Ziyech e Pulisic, eles não estão tão longes de retornar nesse momento. Entretanto, eles estão no período de recuperação, ou seja, ainda é cedo para ambos”, disse o técnico.

Adaptação de Mendy

“Ele se adaptou muito bem e está se sendo bem recebido por todos, como fazemos com todo jogador que chega para o nosso plantel. Isso é muito positivo e [Mendy] é um bom goleiro. Ele chega e vai adicionar uma forte competição que requeremos para cada posição”, salientou.

“Eu tenho absoluta simpatia pelo Leyton Orient. É uma região que eu conheço muito bem, sinto simpatia por eles. Mas infelizmente, no tempo que estamos, não há como remarcar o jogo para nós, se tivesse sido adiado. Depois da pausa internacional, temos Campeonato, Liga dos Campeões e assim sucessivamente. É uma pena para o Orient. Não sei os detalhes, mas espero que eles possam ser compensados de alguma forma sobre esse cenário”, apontou.

Segundo jogo em quatro dias para o Tottenham

“Eu sei disso, é um momento cheio de compromissos por causa da Europa League. Está corrido para todos nós. Quando eu analiso o Tottenham e eu conheço o plantel deles, e analiso [a possibilidade de] um time que não jogou 90 minutos ontem, eles têm um plantel fantástico. Qualquer time que o José [Mourinho] escalar será muito forte, afirmo Lampard.

