Kurt Zouma convocado pela seleção francesa

O zagueiro Kurt Zouma foi convocado pela seleção francesa. A confirmação foi realizada ontem (7), pelo técnico Didier Deschamps, após a vitória por 7 a 1 contra a Ucrânia. Zouma substituirá Dayot Upamecano, que sentiu mal-estar no intervalo do embate amistoso contra os ucranianos.

Kurt Zouma tem cinco jogos com a seleção da França e a estreia do defensor foi em março de 2015. Por outro lado, a convocação mais recente de Zouma foi obtida em junho de 2019, a vitória por 4 a 0 contra Andorra. Na oportunidade, o zagueiro marcou um dos gols do embate. Posteriormente, o defensor ficou na reserva e não entrou em campo nos outros compromissos do selecionado francês em 2019.

O zagueiro reforçará a França, que goleou a Ucrânia em partida especial para Olivier Giroud. O atleta do Chelsea completou 100 jogos com o uniforme nacional e marcou dois dos sete tentos da goleada. Além disso, Giroud se tornou o oitavo atleta que chegou aos 100 jogos com a França. Anteriormente, Thuram (146), Henry (123), Lloris (117), Desailly (116), Zidane (108), Vieira (107) e Deschamps (103) participam do “clube dos 100”.

Por fim, a França enfrentará Portugal e Croácia na Liga das Nações. Primeiramente, o duelo contra os lusitanos será realizado no domingo (11). Posteriormente, o embate contra Mateo Kovacic e os croatas está agendado para próxima quarta-feira (14).

