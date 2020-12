Klopp: “Chelsea, no momento, parece ser o favorito”

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, afirmou que o Chelsea é o atual favorito para a conquista do título da Premier League 2020/21. O jornal Daily Mail reverberou a fala do comandante do Liverpool sobre o Chelsea ter uma equipe maior e grandes jogadores que vão fortalecer o plantel de Londres. Assim sendo, o Chelsea é o terceiro colocado na tabela de classificação da competição nacional, dois pontos atrás do líder Tottenham.

“Se eu assistir aos jogos, eu vejo que o Tottenham está indo muito bem. Entretanto, o Chelsea, no momento, parece ser o favorito para mim. O Chelsea tem um plantel maior, grandes jogadores e eles estão jogando bem. Além disso, eles estão todos aptos e contam com peças incríveis de reposição entre os jogos. E de um jogo para o outro. É isso”, disse o técnico do Liverpool.

No último duelo, a equipe de Frank Lampard venceu o Leeds por 3 a 1. O triunfo mais recente foi sob os olhares de dois mil torcedores nas arquibancadas de Stamford Bridge. A primeira vez, desde março, que os torcedores do Chelsea testemunharam um duelo da equipe da Fulham Road. Por fim, vale relembrar que o Chelsea está invicto nos últimos nove jogos da competição nacional.

