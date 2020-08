Kante volta a treinar, mas ainda é dúvida

O time do Chelsea treinou em Cobham, na quarta-feira (5). De antemão, a novidade foi a presença do francês N’Golo Kante, que se recupera de lesão. O volante trabalhou com os companheiros e pode ser uma novidade neste sábado (8).

Contudo, ainda é incerto se o francês atuará contra o Bayern, em jogo válido pelas oitavas-de-final do torneio. Isso porque Kante está fora dos gramados por conta de uma lesão muscular e foi desfalque na final da FA Cup, no último final de semana.

Reforços da base

Além da possível presença de Kante na Champions League, conforme noticiamos mais cedo, o Chelsea tem mudanças no plantel. Cinco atletas da base constam na Lista B para o torneio europeu. São eles Ian Maatsen, Dynel Simeu, Henry Lawrence, Lewis Bate e Armando Broja.

Apenas Maatsen já estreou profissionalmente. Todos, com exceção de Bate, já atingiram a maioridade. A solução caseira surge em meio aos desfalques que Frank Lampard tem no seu elenco. Sem contar os suspensos Jorginho e Marcos Alonso, sete atletas estão no Departamento Médico.

Por fim, no que diz respeito à base, Lampard já é recordista no clube. Em sua temporada de estreia ele promoveu oito jogadores ao time principal.

