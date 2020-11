Kanté: “Vivemos um bom momento”

N’Golo Kanté concedeu entrevista sobre a sequência do Chelsea e o próximo jogo contra o Tottenham. Além disso, o meio-campista comentou sobre o sentimento de ter capitaneado o Chelsea na vitória contra o Newcastle United, por 2 a 0, na Premier League. Confira a entrevista de N’Golo Kanté para o site oficial do Chelsea.

“Estamos felizes por ter esse bom momento. Eu acho que é resultado de muito trabalho e esforço para obter os resultados que queremos. Acho que até agora estamos bem e precisamos continuar assim para ter uma ótima temporada”, iniciou N’Golo Kanté.

Sobre ser capitão da equipe (vs Newcastle)

“É muito bom ser capitão dessa equipe. É um algo a mais que vem quando você se torna mais experiente na equipe. É a confiança que o técnico proporciona em um jogo importante como foi. E eu agradeço por isso”, disse Kanté.

Atletas contratados para a temporada 2020/21

“Os jogadores que chegaram ao clube entenderam o que nós queremos no Chelsea. Eles trouxeram uma nova energia e eles são muito positivos. Eles também querem vencer e conquistar grandes coisas com o clube. Tudo isso ajuda em novas ambições para o plantel e eles se acostumaram muito bem com a equipe”, apontou o meio-campista.

Sobre o jogo contra o Tottenham

“Nós estamos com uma ótima sequência e eles [Tottenham] também. Além disso, eles têm bons jogadores. Nós perdemos na Carabao Cup, mas agora é a Premier League. É mais importante. Por isso, eu acho que será um bom jogo, é um jogo importante para as duas equipes”, concluiu N’Golo Kanté.

Por fim, confira o pré-jogo de Chelsea e Tottenham, jogo válido pela 10ª rodada da Premier League.

