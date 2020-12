Kanté fala em desapontamento após derrota contra Wolves

N’Golo Kanté concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre a derrota contra o Wolverhampton por 2 a 1. Primeiramente, Olivier Giroud abriu o marcador para o time de Londres. O tento do francês foi marcado aos quatro minutos do segundo tempo. Por outro lado, Podence empatou o jogo aos 22 minutos da etapa complementar. Por fim, Pedro Neto deu números finais ao jogo no minuto 50 da etapa final. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Chelsea na Premier League. Algo inédito para o Chelsea na temporada 2020/21. Por isso, confira o que disse o meio-campista francês após o revés no Molineux.

“O nosso primeiro tempo não foi bom”

“Todos nós estamos desapontados, especialmente por perdemos dois jogos seguidos. Depois do último jogo, contra o Everton, queríamos reagir vem e ter um bom jogo. Entretanto, o nosso primeiro tempo não foi bom [contra o Wolves]”, iniciou N’Golo Kanté. “Nós conseguimos marcar primeiro. Por isso, perder ao término do jogo é doloroso e um grande desapontamento”, concluiu o atleta.

“Mesmo que não estivéssemos jogando tão bem, nós estávamos com a vantagem de um gol e poderíamos conduzir o jogo e lidar com a diferença no placar. No primeiro tempo, eles colocaram uma linha defensiva de cinco jogadores e estavam defendendo muito bem. Por isso, não conseguimos ter muitas chances. Por outro lado, nós estávamos felizes por marcar com o nosso primeiro chute ao alvo. Por fim, não conseguimos manter a vantagem”, disse Kanté.

“Quando eles marcaram, tentamos voltar para o jogo para vencer. Logo após, nós concedemos muitos contra-ataques e eles marcaram um gol na reta final”, concluiu Kanté.

Próximos jogos

A equipe de Fulham Road terá dois confrontos consecutivos diante de times de Londres. Primeiramente, o duelo entre Chelsea e West Ham na segunda-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Por outro lado, os Blues medem forças contra o Arsenal, no sábado (26), às 14h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

