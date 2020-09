Kanté e Kovacic falam sobre derrota na Premier League

O primeiro jogo em Stamford Bridge não foi do jeito que atletas e torcedores do Chelsea esperavam. A equipe londrina foi superada em 2 a 0, contra o Liverpool, em Londres. Após o revés, N’Golo Kanté e Mateo Kovacic concederam entrevistas sobre a primeira derrota do Chelsea na competição. Ambos mencionaram estarem esperançosos, principalmente, pelo o que foi apresentado quando o Chelsea tinha 11 atletas em campo, antes da expulsão de Christensen.

Primeiramente, Kanté mencionou os pontos positivos do embate para o Chelsea. “Na primeira parte, conseguimos manter a posse de bola, ter algumas situações, fizemos o adversário correr e proporcionar dificuldades ao rival”, iniciou Kanté. “Portanto, há pontos positivos para tirar do jogo”, continuou.

Posteriormente, o meio-campista frisou algumas dificuldades encontradas. “Trabalhamos muito bem na primeira parte e tivemos algumas situações em que poderíamos ter feito melhor o último passe. No segundo tempo, 10 homens e foi muito mais difícil. Eles tiveram a capacidade de manter a bola e nos fazer correr. Fizemos o que podíamos, mas lógico que no final o Liverpool venceu”, disse o francês.

“O resultado foi um pouco decepcionante. Estávamos focados em fazer o nosso melhor com 10 homens. Usamos cada sessão de treinamento e cada jogo para melhorarmos e trabalharmos juntos. Estamos melhorando e iremos bem para o próximo compromissos e para a temporada”, disse N’Golo Kanté.

Kovacic concorda com primeiro tempo positivo

“É difícil falar nesse momento, mas tivemos uma primeira etapa com oportunidades. Estávamos preparados para a pressão deles. Tentamos criar algumas chances. Não ter conseguido marcar é frustrante”, iniciou Kovacic.

“Eles cresceram com um homem a mais e é difícil [medir forças] contra uma grande equipe como essa. Vamos analisar o que fizemos bem e, posteriormente, os momentos que erramos. Perdemos, mas precisamos manter a cabeça erguida e lutar nos próximos jogos”, frisou o croata.

“É um novo começo para nós. A temporada é longa e devemos lutar muito”, concluiu Mateo Kovacic.

