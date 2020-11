Joe Cole elogia Frank Lampard e ética de trabalho do Chelsea

Joe Cole, comentarista da BT Sport, elogiou o desempenho do Chelsea após o duelo contra o Newcastle United, em jogo válido pela Premier League. A equipe de Londres venceu o jogo por 2 a 0, em St. James Park. Por isso, o Chelsea chegou aos 18 pontos após nove jogos disputados na competição nacional. Assim sendo, confira o que disse Joe Cole sobre o plantel do time de Stamford Bridge.

“Você olha para a equipe do Chelsea e ainda tem [Christian] Pulisic e [Kai] Havertz para voltar ao plantel. É muito rico. E foi construído de uma maneira correta. A estrutura está pronta, o estilo de jogo, a metodologia que Frank [Lampard] quer jogar. Ou seja, é o maior crédito que você pode dar ao Frank, você consegue observar a personalidade dele na equipe”, iniciou Joe Cole em entrevista a BT Sport.

“Você consegue ver a ética de trabalho, essa união, esse aspecto de ser implacável e ele implementou isso. É um momento muito bom para a torcida do Chelsea”, concluiu Joe Cole.

Por outro lado, Frank Lampard concedeu uma entrevista com os ‘pés no chão’ após a vitória contra o Newcastle United, por 2 a 0, em Newcastle upon Tyne. “Não foi um jogo fácil. A Premier League é difícil, implacável e lidamos bem com os desafios desse jogo. Não vou ficar animado por estar no topo da tabela por cinco minutos. É importante ser humilde e saber que temos uma longa disputa pela frente”, disse Frank Lampard.

Por fim, confira o pós-jogo do Chelsea Brasil de Newcastle 0x2 Chelsea.

