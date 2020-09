Hannah Blundell elogia preparação de jogo contra Everton na FA Cup

Hannah Blundell, atleta do Chelsea Women, concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre o confronto frente ao Everton. Jogo válido pela fase quartas de final da Women’s FA Cup. A partida está agendada para domingo (27), às 9h (horário de Brasília), com transmissão do site oficial do Chelsea, 5th Stand e do FA Player (Internet). Além disso, a defensora acredita que a equipe está preparada para o duelo contra a equipe de Merseyside.

“O treinamento tem sido muito bom. Com a qualidade das atletas que temos, a intensidade é sempre alta. […] Apesar de ter tido a pausa internacional, as atletas que atuaram pelas seleções já voltaram no meio da semana [passada]. Portanto, tivemos bastante tempo para trabalhar para o jogo de domingo.”, iniciou Hannah Blundell.

“A nossa comissão técnica é excelente, sempre sinto que estamos muito bem preparadas antes dos jogos. Não importa se já jogamos há muito tempo contra o Everton, pois a comissão faz todas as análises para nos preparar e, então, cabe a nós, realizar o plano de jogo contra o adversário”, disse.

O time londrino venceu a Community Shield na temporada 2020/21. Entretanto, uma vitória contra o Everton significa mais um passo em direção ao troféu da Copa da Inglaterra. “Nosso objetivo é conquistar títulos e, como Emma [Hayes] disse no meio da temporada, há seis troféus em disputa, já temos um, então começamos bem”, apontou a defensora.

“Precisamos jogar um jogo de cada vez e não pensar muito em cenários posteriores. Atualmente, o jogo é pela FA Cup, então esse é o nosso foco principal. Além disso, temos muitas atletas vencedoras na equipe e estou confiante de que, independentemente de quem atuar, poderemos conseguir o resultado desejado”, concluiu Hannah Blundell.

