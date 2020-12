Giroud: “Jogar futebol para escrever grandes histórias”

Olivier Giroud marcou quatro gols contra o Sevilla, jogo válido pela UEFA Champions League. Certamente, você já está sabendo desse feito do futebolista. Caso não esteja, dê uma olhada no nosso pós-jogo de Sevilla 0-4 Chelsea. O que talvez você não saiba é que, aos 34 anos, Giroud é o atleta mais experiente – desde Ferenc Puskás – que alcançou um hat-trick na UEFA Champions League. Por isso, o francês comentou sobre o jogo inesquecível ao atleta e para muitos torcedores do time de Londres.

“É sempre bom fazer parte da história do clube. Você joga futebol para escrever grandes histórias. Estou orgulhoso. Eu tive grandes assistências dos meus companheiros e eu tentei finalizar o jogo, iniciou Olivier Giroud.

“Quando estou em campo, eu sou o homem mais feliz que há. Eu só tentei ser paciente, mantive a fé e tentei agregar ao time. É sempre muito especial atuar na Champions League e foi um importante jogo para terminar em primeiro no grupo. Portanto, estou satisfeito por ter ajudar a equipe nesta vitória”, disse o atacante. “As vezes você sente que tudo pode acontecer. E esse [jogo] foi um deles”, concluiu.

Estamos trabalhando muito nos treinamentos para melhorar e atingir nossas mentas. A nossa ambição é competir com as melhores equipes da Premier League e da Champions League. E ir mais longe que pudermos. Além disso, nós mostramos que temos um grande plantel e que podemos contar com diversos jogadores talentosos. Ou seja, essa condição nos dará oportunidade de atuar [competitivamente] nas duas competições.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Chelsea será válido pela Premier League. Por isso, a equipe de Londres recebe o Leeds United, no sábado (5), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 11ª rodada da competição nacional. Por outro lado, a equipe de Stamford Bridge entra em campo contra o Krasnodar, na terça-feira (8), às 17h (Brasília), na última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

