Giroud é um dos jogadores mais subestimados da PL, diz Joe Cole

Olivier Giroud foi o autor do segundo gol do Chelsea contra o Rennes, jogo válido pela 4ª rodada da UEFA Champions League. O placar final foi 2 a 1 para o time de Londres e Giroud saiu do banco de reservas para dar números finais ao jogo. Por fim, o Chelsea garantiu a classificação para a próxima fase da competição europeia com duas rodadas de antecedência na fase de grupos.

Após o jogo, Joe Cole, comentarista da BT Sport e ex-atleta do Chelsea, discorreu sobre o desempenho do centroavante francês. “Foi uma grande cabeçada de Giroud, aquilo foi incrível”, iniciou Joe Coe, em diálogo nos estúdios da BT Sport.

“Há uma razão para Didier Deschamps confiar nele na seleção francesa. Não são apenas momentos bons como o de hoje, como marcar o gol da vitória. É o comportamento dele em geral. Ou seja, ele é um bom jogador para o vestiário. Eu acho que ele é um dos jogadores mais subestimados da Premier League. Ele tem jogado consistentemente pelo Arsenal e pelo Chelsea”, afirmou o ex-atleta dos Blues.

Segundo o Transfermarkt, Olivier Giroud tem 242 jogos na Premier League, por Arsenal e Chelsea. 86 gols foram marcados pelo francês e o centroavante concedeu 32 assistências. Ainda segundo o portal esportivo, Giroud soma, em todas as competições, 96 jogos, 30 gols e 14 assistências no Chelsea. Por outro lado, ele acumulou 253 jogos com o Arsenal, 105 gols e 41 assistências.

Por fim, a pergunta fica ao torcedor do Chelsea. Giroud é ou não é subestimado na Premier League?

