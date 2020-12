Giroud e Mount falam sobre vitória contra Leeds

Olivier Giroud e Mason Mount concederam entrevistas ao site do Chelsea sobre a vitória contra o Leeds por 3 a 1, válida pela Premier League. Ambos elogiaram a equipe de Marcelo Bielsa e ressaltaram as dificuldades no embate em Stamford Bridge.

Giroud: Uma das melhores equipes que enfrentei nos últimos meses

“Nós sofremos o gol cedo, mas queríamos recuperar imediatamente. O Leeds é uma das melhores equipes que enfrentei nos últimos meses, eles me impressionaram muito. Fisicamente, eles correm para todos os lados. Por isso, foi muito difícil e é uma sensação muito boa a de termos vencido. Tive a oportunidade de voltar a marcar e ajudar a minha equipe. Desta forma, estou muito feliz pelo time e pela equipe técnica. Trabalhamos muito nos treinos, confiamos no nosso plano de jogo e estamos cada vez melhores. A confiança está aqui e queremos mantê-la”, concluiu Olivier Giroud

Mount: Uma noite especial para nós

Eles não pararam em nenhum momento. O modo como eles correm e lutam, mas nós sabíamos disso logo que entramos para o jogo. Acho que nunca enfrentei [um time] tão frenético e tão rápido antes. […] Nós tínhamos que suportar e continuar no jogo. Poucos times marcam três gols no Leeds e sofrem apenas um. Geralmente, eles têm jogos com muitos gols. Portanto, ficamos felizes por reduzir para um gol sofrido. Afinal, eles criam muitas chances. Estamos felizes por marcar em três oportunidades e vencer o duelo. Foi uma noite especial para nós”, disse Mason Mount.

Por fim, confira o pós-jogo de Chelsea 3×1 Leeds United.

