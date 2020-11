Frank Lampard: Nós temos trabalhado com bolas paradas

Após a vitória contra o Sheffield United, Frank Lampard frisou o progresso da equipe em diversas áreas. Entretanto, a ênfase do técnico foi dada ao jogo aéreo, seja ofensiva ou defensivamente. Lampard comentou sua insatisfação com as bolas paradas na temporada passada. Por outro lado, o técnico frisou as melhorias do plantel, sem projeção de metas dentro da execução do calendário 2020/21.

As bolas paradas

“É algo que estamos trabalhando e, na temporada passada, não estávamos felizes pois concedemos muitos gols de bolas paradas. É uma parte fundamental no jogo moderno. Provavelmente, sempre foi importante. Entretanto, há o aspecto sobre bloqueios e planos para marcar ou impedir que você marque. Analisamos no período fora da temporada e todos estão colaborando”, iniciou Frank Lampard.

“Nós estamos naturalmente mais agressivos por causa do pessoal que está conosco desde o começo da temporada. O plantel mostrou todo o foco no trabalho e estamos dedicando todo o tempo para esse aspecto no centro de treinamento. Estamos investindo tempo nesse fator [bolas paradas/jogadas aéreas] e os jogadores devem agir sobre isso”, disse.

“Apesar de termos jogado bem contra o Sheffield United, talvez não tenha sido tão confortável [para o plantel]. Entretanto, estou feliz com os objetivos sobre as bolas paradas”, afirmou Frank Lampard.

Metas no atual período de progressos

“Eu não fiz um calendário. Não tivemos uma pré-temporada e tivemos algumas lesões no começo. Portanto, não estabeleci uma meta para a primeira, segunda ou terceira pausa internacional. Eu só queria trabalhar e chegar em um bom nível o mais rápido possível. Eu senti que os jogadores entenderiam o que eu quero. Isso nunca é fácil de identificar antes de iniciar o processo, então acredito que estamos em um bom momento”, iniciou.

“Perdemos alguns pontos, pois estamos trabalhando em tempo real*, mas muitas equipes estão dizendo isso. Só temos que continuar trabalhando e devemos ganhar confiança após o jogo de sábado [contra o Sheffield United]. Afinal, foi uma exibição muito boa contra uma equipe difícil de atuar”, afirmou Frank Lampard.

*Ou seja, executar ações, que seriam aprimoradas no treinamento, dentro dos jogos. Mason Mount falou sobre isso no final de outubro.

