Frank Lampard marcou o primeiro gol no Chelsea, neste dia, em 2001

No dia 20 de setembro de 2001, o Chelsea venceu o Levski Sofia por 3 a 0, em Stamford Bridge. O jogo foi realizado pela primeira partida da primeira fase da Copa da Uefa, hoje Europa League. Dois gols, um em cada parcial, foram marcados por Eidur Gudjohnsen. Por outro lado, Frank Lampard deu números finais ao primeiro duelo entre as equipes.

O islandês substituiu Jimmy Floyd Hasselbaink, que estava suspenso para o jogo. “Ele é um cara fantástico e um fantástico jogador que sempre marca gols importantes para nós”, disse Claudio Ranieri, técnico do Chelsea em 2001.

Na época, o grande destaque da imprensa local foi destinado aos gols marcados pelo islandês. Entretanto, Frank Lampard iniciaria uma longa trajetória de tentos com a equipe londrina. O primeiro gol de Lampard, contra o Levski, ocorreu na quinta partida do atleta com o uniforme do Chelsea. Assim sendo, além do gol frente ao time búlgaro, outros 210 gols seriam feitos pelo atual técnico do Chelsea (2001 – 2014, em 13 temporadas). Em outras palavras, o maior artilheiro da história do clube londrino.

Confira os três gols do Chelsea contra o Leviski Sofia, em 20 de setembro de 2001.

Além disso, Lampard é o maior artilheiro do Chelsea no Campeonato Inglês com 147 gols. Por outro lado, o ídolo da camisa 8 é o maior artilheiro do Chelsea na Copa da Inglaterra com 26 gols. Em conclusão, Lampard tem a segunda maior marca do Chelsea em competições europeias com 25 gols – atrás de Didier Drogba, com 34. Por fim, Frank Lampard é o segundo maior artilheiro na Copa da Liga Inglesa, com 12 tentos. Atrás de Kerry DIxon, que fez 25 gols.

Ficha técnica (Chelsea 3-0 Levski Sofia)

Chelsea: de Goey, Melchiot, Gallas, Terry, Le Saux, Zenden, Lampard, Petit, Jokanovic, Gudjohnsen, Zola.

Substitutos: Ferrer, Di Cesare, Morris, Dalla Bona, Aleksidze, Knight, Bosnich.

Levski Sofia: Petkov, Stankov, Stoilov, Biser Ivanov, Markov, Genchev, Botelho, Topuzakov, Golovskoj, Chilikov, Stoyanov.

Substitutos: Trenchev, Angelov, Telkiiski, Dragich, Pantelic, Ivankov, Tzvetino.

Árbitro: Helmut Fleischer (Hallstadt)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp