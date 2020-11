Frank Lampard fala em foco e concentração contra Tottenham

Frank Lampard concedeu entrevista sobre o jogo contra o Tottenham. O técnico do Chelsea falou a importância de ter foco e concentração para o compromisso neste domingo (29). Por fim, Lampard mencionou suas considerações sobre a importância do jogo. O técnico do Chelsea elogiou a atual sequência dos rivais, mas frisou que há um longo caminho para ser percorrido na Premier League.

Foco e concentração

“Contra o Tottenham, nós tivemos duas boas apresentações e duas vitórias na temporada passada. Tivemos outras apresentações ao longo do ano que não fomos tão bem. Inclusive, um jogo no início do ano, contra o Tottenham, que jogamos muito bem na primeira metade do jogo, mas não tão bem no segundo tempo”, iniciou Frank Lampard.

“Estou continuamente tentando encontrar essas melhorias na forma como nos preparamos para os jogos. Entretanto, estou ciente que cada duelo tem a sua história e, atualmente, encontramos a equipe do Tottenham em ótima forma”, disse Lampard.

“Meu único sentimento para um jogo deste tamanho, contra um rival como o Tottenham, é que os jogadores devem estar focados. E devem apresentar os níveis de concentração necessários. Vamos lidar com questões táticas, teremos um plano de como queremos trabalhar contra o Tottenham e vamos tentar trazer o que há de melhor em nós. Por outro lado, falo em foco e concentração. Duas palavras muito simples e muito importantes para ter uma sequência duradoura”, disse o técnico do Chelsea.

Jogo importante, mas há um longo caminho por vir

“Eu sempre digo a mesma coisa – há um longo caminho para ser percorrido. O que separa as melhores equipes que conquistam títulos das demais é a consistência. Portanto, em um curto período de jogos, não acho que seja o período suficiente para dizer que nós ou qualquer outra equipe será campeã ou disputará o título. Sobre nós, isso ainda precisa ser provado.

Por fim, confira o pré-jogo de Chelsea e Tottenham, jogo válido pela 10ª rodada da Premier League.

