Frank Lampard elogia retorno de Billy Gilmour ao Chelsea

Frank Lampard confirmou que Billy Gilmour participará do próximo jogo da equipe de desenvolvimento do Chelsea. O jovem atleta escocês teve uma lesão no joelho, mas Gilmour está de volta às atividades. Além disso, o atleta participou do jogo da equipe de Londres contra o Bristol Rovers, válido pela EFL Trophy. Na oportunidade, derrota do time de Cobham por 4 a 3. Por isso, Frank Lampard demonstrou sua satisfação em acompanhar o retorno de Billy Gilmour aos gramados.

“Ele está bem novamente. Ele jogou na quarta-feira, na EFL Trophy, teve bons minutos de jogo. Ouvi dizer que ele jogou bem, então estamos felizes com ele e ele vai atuar novamente no final de semana pelo Sub-23”, afirmou o técnico.

Ou seja, Billy Gilmour entrará em campo para o duelo contra o Manchester City. A partida será realizada no domingo (22), às 10h, pela Premier League 2. A partida terá mando de campo da equipe de Manchester. Além disso, o embate será transmitido pelo site oficial do Chelsea e pelo aplicativo 5th Stand.

“Ele está ganhando minutos, mas não está em forma. Vai demorar um pouco, pois ele [100%] geralmente apresenta condições físicas positivas. Além disso, ele fez grandes partidas na temporada passada. Eu estava muito confiante em inseri-lo, desde os treinamentos até os jogos”, concluiu Frank Lampard.

Por fim, confira a tabela de classificação da Premier League 2.

