Frank Lampard confirma possibilidade de empréstimo de Loftus-Cheek

Com seis dias restantes para o mercado de transferências, Frank Lampard admitiu que saídas no plantel londrino podem acontecer ainda nesta janela. O técnico do Chelsea reiterou que qualquer negociação deve ser positiva para o atleta e para o clube. Além disso, Lampard mencionou a situação de Ruben Loftus-Cheek, que vem sendo ligado no mercado de transferências aos rivais do Chelsea na Premier League – Aston Villa, West Ham e Southampton monitoram o atleta.

“Eu fui muito franco com Ruben e tivemos algumas conversas na semana passada. Ele está em forma e ele está apto para jogar semana após semana. Ele precisa jogar depois de tanto trabalho. E ele teria jogado mais partidas se não fosse o isolamento”.

“Há possibilidade dele sair para jogar mais partidas e eu acho que seria bom para ele. Nós o consideramos muito aqui [no Chelsea]. Eu certamente considero e sinto que poderia ser uma boa opção para ele. Se essa opção não for a certa, tenho certeza que ele será competitivo no elenco [do Chelsea] pela qualidade que ele possui”, concluiu Frank Lampard.

Grande competição para Loftus-Cheek

“Ele quer jogar e a realidade é que eu tenho muita competição nesse setor, quando eu olho para o plantel. Ruben é versátil – ele pode desempenhar diferentes funções no meio-campo”, disse.

Além disso, Loftus-Cheek participou do treinamento do Chelsea antes do duelo contra o Tottenham, nesta terça-feira (29). “Ele passou por momentos muito difíceis e a lesão dele foi grave. Ele não jogou tantos muitos no clube, e como ele gostaria, por diferentes razões. Entretanto, antes da lesão, ele estava jogando muito bem e contribuindo”, salientou.

“Esse é o delicado equilíbrio que estamos tentando fazer, e na próxima semana, faremos o que sentimos ser o certo”, disse o técnico do Chelsea.

