Frank Lampard concede entrevista pré-jogo da Champions na segunda

O Chelsea Football Club divulgou oficialmente neste domingo (18) que Frank Lampard concederá entrevista pré-jogo sobre o primeiro compromisso na UEFA Champions League. A equipe londrina recebe o Sevilla no dia 20 de outubro (terça), às 16h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Além disso, o Chelsea integra o Grupo E ao lado de Sevilla, Krasnodar e Rennes.

Assim sendo, as duas equipes acumularam resultados insatisfatórios nos campeonatos nacionais. Primeiramente, o Chelsea ficou no empate em 3 a 3 contra o Southampton. Por outro lado, o Sevilla foi superado pelo Granada CF, por 1 a 0.

Os horários dos jogos do Chelsea

Terça-Feira, 20 de Outubro – Sevilla (Stamford Bridge) – 16h (Horário de Brasília)

Quarta-feira. 28 de Outubro – Krasnodar (Fora) – 13h55 (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 4 de Novembro – Rennes (Stamford Bridge) – 16h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 24 de Novembro – Rennes (Fora) – 13h55 (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 2 de Dezembro – Sevilla (Fora) – 17h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 8 de Dezembro – Krasnodar (Stamford Bridge) – 17h (Horário de Brasília)

Os grupos 2020/21

Grupo A: Bayern, Atlético Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moscou

Grupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Mönchengladbach

Grupo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marseille

Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Grupo E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Grupo F: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

Grupo G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kyiv, Ferencváros

Grupo H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, İstanbul Başakşehir

Chelsea, Sevilla e Europa League

Além disso, Chelsea e Sevilla será o encontro entre os dois últimos campeões da Europa League. As equipes venceram sete edições da competição europeia. Primeiramente, o Chelsea que conquistou dois troféus na Europa League: 2012-13 e 2018-19. Por outro lado, o Sevilla é o maior campeão do campeonato. Afinal, os espanhóis conquistaram seis troféus: 2005-06, 2006-07. 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2019-20. Por fim, as duas equipes nunca perderam finais da Europa League.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp