Fora de casa, Chelsea Women enfrenta Brighton na FA WSL

Depois de estrear com pé direito na UEFA Women’s Champions League, o Chelsea Women volta a campo às 11h deste domingo (13), para mais um jogo da FA Women’s Super League. Assim sendo, o adversário na 9ª rodada do Campeonato Inglês será o Brighton & Hove Albion Women.

Em primeiro lugar, o duelo terá transmissão ao vivo e gratuita no FA Player. Em segundo lugar, o jogo acontece na casa das adversárias, o The People’s Pension Stadium. Por fim, se vencer as Blues de Londres chegarão a 20 pontos, com um jogo a menos. O Chelsea inicia a rodada na terceira posição, atrás de Manchester United e Arsenal.

Mais um jogo para fazer história

Para quem não sabe, o Chelsea está a 28 jogos sem perder na FA WSL. Atualmente são 28 partidas de invencibilidade (somando a temporada 2019/2020 e atual). E mais importante que manter o recorde é somar três pontos.

A equipe de Emma Hayes está a três do líder Manchester United, mas tem um jogo a menos. Por isso pontuar é crucial às pretensões na temporada. Em resumo, na temporada 2020/2021 são sete jogos: cinco vitórias, dois empates e nenhuma rodada. O Chelsea Women tem o segundo melhor ataque (22 gols marcados) e a melhor defesa (5 gols sofridos), números que credenciam as atuais campeãs para a briga.

Elenco pode mudar

Dezembro representa uma maratona de jogos a equipe. Isso porque além do Campeonato Inglês há ainda a Champions League Feminina. E Hayes pode rodar seu elenco, a exemplo do que fez na semana, contra o Benfica.

Melanie Leupolz, titular absoluta na temporada não atuou. A dúvida é saber se ela voltará a campo, ou Hayes novamente escalará Sophie Ingle. Por fim, Sam Kerr também não atuou durante a semana e pode retornar ao time titular. Ela é a artilheira das Blues na competição, com seis gols marcados.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp