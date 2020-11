FA Youth Cup: Chelsea goleia e avança para Quarta Rodada

A equipe Sub-18 do Chelsea se classificou para a Quarta Rodada da FA Youth Cup após a goleada por 8 a 1 contra o Barnsley. O jogo foi realizado neste sábado (28), em Kingsmeadow, com destaque para Jude Soonsup-Bell. O camisa 9 do Chelsea marcou quatro dos oito gols mandantes na estreia do Chelsea na competição de base. Posteriormente, Lewis Bate, Tino Livramento, Ben Elliott e Harvey Vale ampliaram o placar para o Chelsea. Por fim, Jack Sherlock descontou para o Barnsley.

Uma estreia maiúscula para a equipe de Londres, que foi para o intervalo com o placar de 3 a 0. Todos os gols na primeira etapa foram marcados por Jude Soonsup-Bell. Em conclusão, na etapa complementar, um placar parcial de 5 a 1 e a goleada por 8 a 1 ao término do embate.

Além disso, Jude Soonsup-Bell marcou quatro gols em uma partida pela segunda vez na temporada 2020/21. O jovem atleta dos Blues marcou quatro gols contra o Leicester, em jogo válido pela Premier League Sub-18. Além disso, ele acumula três jogos com dois gols marcados: Reading, Norwich e Aston Villa.

Agenda

Os próximos jogos do Chelsea Sub-18 serão válidos pela Premier League da categoria. A equipe de Kingsmeadow protagonizará uma sequência de três compromissos contra adversários da cidade de Londres. Primeiramente, o jogo contra o Fulham, dia 12 de dezembro, às 7h30 (horário de Brasília). A curiosidade é o palco do embate: a London School of Economics será sede do clássico.

Posteriormente, o Chelsea enfrenta o Arsenal, no dia 19 de dezembro, às 8h (Brasília), no Arsenal Training Centre. Por fim, o terceiro e último clássico na Premier League Sub-18 será diante do Tottenham. O confronto está agendado para 9 de janeiro de 2021, às 8h (Brasília), em Cobham.

Os próximos jogos da terceira rodada da FA Youth Cup serão realizados entres os dias 2 e 5 de dezembro. Exeter City vs AFC Bournemouth, Luton Town vs West Ham United, Middlesbrough vs Millwall, Derby County vs Cardiff City, Lincoln City vs Preston North End e Southampton vs Coventry City. Além disso, você pode conferir todos os jogos da Terceira Rodada no link anexado. O Chelsea aguarda a definição do seu próximo adversário.

Por fim, vale relembrar que vários atletas que estão em atuação na Premier League Sub-18 e na FA Youth Cup, também atuam na Premier League Cup Sub-17. Nessa competição, o Chelsea acumula uma vitória e uma derrota. Triunfo na estreia contra o Reading, revés no segundo jogo contra o Southampton. Em conclusão, o Chelsea enfrentará o Fulham, no terceiro e último jogo da fase inaugural.

Ficha Técnica

Chelsea: Sami Tlemcani; Josh Brooking, Charlie Wiggett, Levi Colwill; Tino Livramento, Charlie Webster (Ben Elliott 65), Lewis Bate, Harvey Vale; Dion Rankine, Myles Peart-Harris (Joe Haigh 66); Jude Soonsup-Bell (Bryan Fiabema 75)

Reservas não utilizados: Bashir Humphreys, Silko Thomas, Josh Tobin, Luke Badley-Morgan

Gols: Soonsup-Bell 2, 17, 44, 74; Livramento 65, Elliott 71, Vale 88, Bate 90

Barnsley: Archie Brown, Kareem Hassan-Smith, Hayden Pickard (Ben Hall 79), Connor Hodgson, Sam Nicholson, Jack Birks, Joe Ackroyd (c), Jack Sherlock (Lloyd Smith 83), Harrison Nejman (Theo Chapman 88), Bayley Hassell

Reservas não utilizados: Blake Goucher, Alex Joof, Josiah Dyer, Kieran Flavell

Cartão amarelo: Nejman 21,

Gol: Sherlock 59

