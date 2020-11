FA Youth Cup: Chelsea enfrenta Barnsley na estreia da competição

Uma semana após o vice-campeonato da FA Youth Cup 2019/20, o Chelsea conheceu nesta sexta-feira (13) o adversário na estreia da próxima edição do torneio. Primeiramente, o time comandado por Ed Brand mede forças contra o Barnsley, no dia 12 de dezembro (sábado), com mando da equipe de Londres. Assim sendo, os Blues iniciam a trajetória na Terceira Rodada da FA Youth Cup 2020/21.

Além disso, a última vez que as equipes se enfrentaram na competição foi no ano de 2013. Andreas Christensen e Ruben Loftus-Cheek iniciaram o embate vitorioso ao Chelsea por 3 a 0. Posteriormente, a equipe da capital avançou para a fase quartas de final da FA Youth Cup.

Por outro lado, a equipe de base tem um compromisso na próxima semana pela EFL Trophy. O Chelsea mede forças contra o Bristol Rovers, fora de casa, às 15h (horário de Brasília). O vencedor do embate garante classificação para a próxima fase da competição. Ainda no grupo, o Oxford United foi a primeira equipe que garantiu a progressão para a fase seguinte.

Grupo L: Oxford United 8, Walsall 3, Bristol Rovers 2 e Chelsea 2.

