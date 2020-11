FA Youth Cup: Chelsea e Barnsley será transmitido no sábado

A estreia do Chelsea na FA Youth Cup 2020/21 será transmitida pelo site oficial do clube e aplicativo 5th Stand. No primeiro jogo, a equipe de Londres, comandada pelo técnico Ed Brand, entra em campo contra o Barnsley. O jogo está agendado para sábado (28), às 11h (Brasília), em Cobham, o centro de treinamento do Chelsea. Assim sendo, a estreia contra os Tykes será realizada um mês depois do Chelsea chegar ao jogo decisivo da edição passada. Entretanto, o time de Londres foi derrotado pelo Manchester City, em St. Georges Park.

Alguns integrantes do Sub-18 vão entrar em campo pela segunda vez na atual semana. Afinal, na terça-feira (24), o Chelsea mediu forças contra o Southampton, pela Premier League Cup Sub-17, e foi derrotado por 3 a 2.

Além disso, o jogo de sábado (28) será o primeiro encontro das equipes na FA Youth Cup desde fevereiro de 2013. Na oportunidade, Andreas Christensen, Nathan Ake e Ruben Loftus-Cheek foram protagonistas na vitória por 3 a 0, no Staines Town.

Por fim, a equipe de Londres soma nove títulos na competição de base. Um a menos que o Manchester United, maior vencedor da FA Youth Cup com 10 vitórias em finais. O Arsenal tem sete conquistas, Liverpool acumula quatro taças e o Manchester City, atual campeão, tem três conquistas.

