FA Youth Cup: A trajetória do Chelsea na temporada 2019/20

O Chelsea entra em campo nesta segunda-feira (2) para a disputa da final da FA Youth Cup, diante do Manchester City. O jogo será realizado no St. Georges Park, o centro de treinamento da Inglaterra, às 16h30 (horário de Brasília). Essa é a 13ª vez que o Chelsea disputa a final da competição. Além disso, o Chelsea soma nove títulos e, se conquistar a competição na temporada 2019/20, iguala o número de conquistas do Manchester United. Por fim, a equipe vermelha de Manchester é a maior vencedora da FA Youth Cup – 10 conquistas.

A equipe de Londres apresenta uma campanha invicta na competição 2019/20. Por isso, em cinco jogos disputados, foram cinco vitórias do Chelsea, 18 gols marcados e nenhum gol sofrido. Confira a trajetória do Chelsea até a final da FA Youth Cup.

Terceira rodada – Chelsea 4-0 Huddersfield

Em dezembro de 2019, Armando Broja – hoje emprestado ao Vitesse – marcou no primeiro minuto de jogo. 20 minutos depois, Peart-Harris marcou o segundo do time londrino. Por fim, Broja marcou mais duas vezes ae assegurou o hat-trick no embate. 4 a 0 para o Chelsea.

Quarta rodada – Chelsea 5-0 Bradford City

Mai um placar elástico ao time londrino. Assim sendo, Broja abriu o placar do embate. Posteriormente, Marcel Lewis fez dois gols no embate. Em conclusão, Henry Lawrence e Thierno Ballo, que saiu do banco de reservas, deram números finais ao duelo.

Quinta rodada – Chelsea 7-0 Wolverhampton

Primeiramente, Ian Maatsen abriu o placar para o Chelsea. Vale lembrar que Maatsen não está mais no plantel londrino. Afinal, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Charlton Athletic, time envolvido na disputa da League One. Logo após, Marcel Lewis fez o segundo do Chelsea. Lewis marcaria mais dois no embate e assegurou o hat-trick no duelo. Em conclusão, Xavier Simons, Myles Peart-Harris e Tino Anjorin fecharam a conta. O embate foi realizado no dia 10 de fevereiro de 2020.

Quartas de final – Chelsea 1-0 Millwall

O jogo foi realizado em Stamford Bridge. A primeira oportunidade de muitos atletas da base de atuar no estádio centenário do Chelsea. O albanês Armando Broja fez o gol do time da casa aos 62 minutos de jogo. Assim sendo, a equipe londrina entrou em campo com Askew; Livramento, Colwill, Simeu e Maatsen; Simons, Anjorin e Bate; Lewis, Lawrence e Broja.

Semifinal – Manchester United 0-1 Chelsea

O jogo foi adiado em decorrência do atual cenário pandêmico. O plantel comandado por Ed Brand venceu o Manchester United por 1 a 0. Ou seja, um encontro entre os dois times mais vitoriosos da FA Youth Cup. Por fim, Bryan Fiabema fez o gol do embate e carimbou a classificação do Chelsea para a 13ª decisão da competição de base.

