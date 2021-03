Chelsea recebe o Sheffield pelas quartas da FA Cup

Chelsea e Sheffield United se enfrentam na manhã deste domingo, em Stamford Bridge. A partida será às 10h30 e vale uma vaga para as semifinais da FA Cup. Se houver empate, é feito o replay, que é um duelo de desempate, mas com mando invertido.

Manchester City e Southampton venceram suas partidas contra Everton e Bournemouth e se classificaram para a fase seguinte. Além do confronto Blues vs Blades, Manchester United e Leicester também jogarão amanhã a vida na competição mais antiga do mundo.

Histórico de Confrontos

Este será o encontro de número 86 entre as duas equipes. Os londrinos levam a melhor em relação ao time que carrega o nome da sua cidade. São 40 vitórias azuis, 29 derrotas e 16 empates jogando por todas as competições. Pela Copa da Inglaterra, o cenário é diferente. O Chelsea tem ampla vantagem com quatro triunfos e um revés em cinco jogos.

Quando o assunto são as partidas em Londres, os Blues se saem ainda melhor. Por todos os torneios, são 43 duelos com 25 triunfos triunfos dos leões, 11 empates e sete insucessos. O Chelsea tem 100% de aproveitamento contra o adversário de amanhã em jogos pela FA Cup, em casa.

O Adversário

O Sheffield United vive péssimo momento na temporada. Último colocado na Premier League, o time venceu apenas um dos últimos seis jogos. O último, foi uma derrota por goleada do Leiceister por 5-0. Na última semana, diretoria também demitiu o técnico Chris Wilder, que estava no clube desde maio de 2015.

Apesar de serem um dos poucos times que conseguiram fazer gol no Chelsea desde que Thomas Tuchel assumiu, os Blades não devem oferecer muita resistência justamente pela fase que atravessam. E numa partida contra uma equipe embalada, isso talvez fique ainda mais evidente.

Ficha Técnica

Evento: Chelsea vs Sheffield United

Competição: FA Cup – Quartas de final

Provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté, Chilwell; Ziyech, Pulisic e Giroud – Thomas Tuchel

Provável Sheffield: Ramsdale; Basham, Savic, Bryan; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Burke e Sharp – Paul Heckingbottom

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 21/03/2021

Horário: 10h30 (Brasília)

Transmissão: DAZN

Arbitragem: Andy Madley

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp