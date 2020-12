Everton e Chelsea: as estatísticas do jogo

Everton venceu sete dos últimos 11 jogos da Premier League, em casa, contra o Chelsea. Incluindo o jogo mais recente no ano passado. Além disso, os Toffees buscam a terceira vitória consecutiva, em casa, contra o Chelsea desde a temporada 2011/12.

Por outro lado, os Blues conseguiram seis clean sheets nos últimos oito jogos de Premier League contra o Everton. Assim sendo, nas duas ocasiões que concedeu gols, o time de Londres foi derrotado. Por fim, o jogo deste final de semana será o 90º duelo competitivo entre as equipes do Goodison Park, o maior índice do Chelsea como visitante.

Em contrapartida, o Chelsea venceu mais jogos contra o Everton, em todas as competições, do que qualquer outro clube – 73 jogos. Além disso, o time londrino marcou mais gols no Everton, do que em qualquer outro clube, 290 gols.

As maiores vitórias em Everton e Chelsea

Everton 6-0 Chelsea – 1977/78

Chelsea 6-0 Everton – 1948/49

Assim sendo, a maior vitória do Chelsea, atuando no Goodison Park, foi o 6 a 3 na temporada 2014/15.

O último encontro no Goodison Park

Everton 3-1 Chelsea

Premier League, Goodison Park, 07.12.2019

Everton (4-4-2) Pickford; Sidibe, Keane, Holgate, Digne (Baines 82); Walcott (Bernard 85), Schneiderlin, Sigurdsson (c), Iwobi; Richarlison (Davies 70), Calvert-Lewin

Reservas não utilizados: Stekelenberg, Tosun, Kean, Niasse

Técnico: Duncan Ferguson

Cartões amarelos: Digne 29, Richarlison 41, Calvert-Lewin 68

Gols: Richarlison 5, Calvert-Lewin 49, 84

Chelsea (4-2-3-1) Arrizabalaga; James (Batshuayi 81), Christensen, Zouma, Azpilicueta (c); Kante, Kovacic; Willian (Hudson-Odoi 70), Mount, Pulisic; Abraham

Reservas não utilizados: Caballero, Tomori, Emerson, Jorginho, Barkley

Técnico: Frank Lampard

Gol: Kovacic 52

Árbitro: Craig Pawson

Público: 39,114

Estatísticas do Chelsea

O Chelsea deseja somar o quarto jogo sem sofrer gols, como visitante, em jogos da Premier League. Caso isso ocorra, é a primeira vez desde dezembro de 2015 até fevereiro de 2016.

Além disso, a equipe de Londres quer somar o sexto jogo consecutivo, como visitante, sem derrotas na Premier League. Marca inferior apenas aos índices da temporada 2014/15, quando o Chelsea atingiu sete jogos sem reveses.

O time de Frank Lampard pode ampliar a sequência sem derrotas (excluindo decisão de penalidades máximas) para 18 jogos sem derrotas. Assim sendo, a última derrota foi contra o Liverpool, no dia 20 de setembro, pela Premier League.

Desde o 2 a 0 contra o Liverpool, a equipe de Londres soma cinco vitórias e quatro empates em nove jogos da Premier League. Apenas o Tottenham tem uma sequência invicta maior que a do Chelsea – 10 jogos.

Olivier Giroud marcou em seis jogos consecutivos que ele iniciou pelo Chelsea na Premier League. Apenas, Jimmy Floyd Hasselbaink conseguiu esse feito em outubro de 2001. Além disso, com 34 anos e 66 dias, ele é o atleta mais velho que conseguiu esse feito.

Edouard Mendy lidera o prêmio Golden Glove com cinco clean sheets em sete jogos. Por outro lado, Hugo Lloris tem cinco clean sheets, mas em 11 jogos atuados.

Além disso, os 25 gols dos Blues na Premier League foram marcados por 13 atletas diferentes. Pelo menos, quatro futebolistas a mais do que qualquer outro time na competição nacional.

O jogo

Anote na sua agenda! Everton e Chelsea se enfrentam no sábado (12), às 17h (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool. O jogo será válido pela 12ª rodada da Premier League. Por fim, o duelo será transmitido pelo canal Fox Sports.

