Equipes masculina e feminina vão a campo neste sábado

O sábado (29) será com Chelsea em dose dupla. Em primeiro lugar, o time feminino disputará a Women’s FA Community Shield diante do Manchester City Women. Posteriormente a equipe masculina faz um amistoso fora de casa contra o Brighton Hove & Albion.

Às 8h30 o Chelsea Women briga por mais um título nacional. A partida será a primeira da Community Shield em 12 anos. Também é a estreia da Supercopa no Estádio de Wembley. Historicamente o Chelsea Women tem boas recordações em “primeira vez” no maior estádio do mundo.

A equipe de Londres foi a primeira campeã da FA Women’s Cup disputada lá. Segundo a FA, a partida terá transmissão no Brasil, via canal ESPN. O jogo também poderá ser acompanhado no site da FA Player, de forma gratuita (assim como a temporada da Super League).

Mais tarde, às 11h o time de Frank Lampard encara o Brighton no Amex Stadium. Esse é o primeiro compromisso dos Blues na pré-temporada. O jogo pode ser acompanhado ao vivo no aplicativo do Chelsea e no site oficial do clube. Em conclusão, o amistoso é o primeiro jogo a receber torcedores desde março. Somente 2.500 torcedores dos Seagulls poderão acompanhar in loco.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp