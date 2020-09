Equipe de desenvolvimento do Chelsea entra em campo pela EFL Trophy

A equipe de desenvolvimento do Chelsea enfrenta o Walsall nesta terça-feira (29), às 15h (horário de Brasília), no Banks’s Stadium, em jogo válido pela EFL Trophy. A equipe londrina, comandada pelo técnico Andy Myers, iniciou a competição com uma derrota contra o Oxford United por 2 a 1. Na oportunidade, Jon Russell fez o gol fora de casa.

Por outro lado, na campanha da Premier League 2, o a equipe de Kingsmeadow conseguiu duas vitórias em três jogos. Os triunfos foram obtidos contra West Ham e Southampton. Entretanto, no compromisso mais recente, derrota fora de casa frente ao Brighton. Na próxima semana, dia quatro de outubro, o Chelsea medirá forças contra o Arsenal, em Kinsgmeadow.

Assim sendo, o jogo contra Walsall será o segundo do Chelsea dentro do “Group Southern D”. Além do Oxford United (três pontos) e Walsall (dois pontos), o Bristol Rovers (um ponto) também integra o grupo da equipe de desenvolvimento do Chelsea.

Além disso, o Walsall, adversário desta terça, não perdeu na League Two. Foram quatro pontos obtidos em dois embates. Em contrapartida, o time não atuou no terceiro compromisso da competição, pois o jogo contra o Leyton Orient foi suspenso em decorrência do número de casos de Covid19 no plantel londrino.

Jogo no profissional

Em 2015, o Chelsea venceu o Walsall por 4 a 1, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. Os gols do time londrino foram marcados por Ramires, Loic Remy, Kenedy e Pedro. Por outro lado, James O’Connor descontou para a equipe da casa.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp