Equipe de desenvolvimento do Chelsea empata na EFL Trophy

A equipe de desenvolvimento do Chelsea empatou fora de casa contra o Walsall nesta terça-feira (29). O jogo de mando de campo do Walsall foi realizado pela segunda rodada da EFL Trophy e o placar final foi 1 a 1 entre as equipes. Primeiramente, McDonald abriu o placar para a equipe da casa. Posteriormente, Dynel Simeu igualou para o Chelsea e deu números finais ao embate.

O regulamento da EFL Trophy prevê decisão de pênaltis em caso de empate. Além disso, as regras confirmam um ponto de bonificação para o vencedor das cobranças de pênaltis. Por isso, Chelsea obteve dois pontos na partida, vencendo o time mandante na marca da cal.

Nas penalidades máximas, o Chelsea converteu com Russell, Fiabema, Ballo, Simeu e Maatsen. Ou seja, 100% de aproveitamento nas cobranças. Por outro lado, Noman perdeu o primeiro pênalti para o Walsall. Posteriormente, Holden, Adebayo e Lavery converteram. Por fim, 5 a 3 nas penalidades máximas.

Próximo jogo (calendário)

A equipe de desenvolvimento do Chelsea receberá o Arsenal, em Kingsmeadow, pela Premier League 2. O clássico londrino será o quarto desafio do Chelsea na competição de base. A equipe de Andy Myers venceu o West Ham na estreia por 1 a 0 e conseguiu os três pontos contra o Southampton, fora de casa, por 4 a 1. Entretanto, no duelo mais recente, revés contra o Brighton por 2 a 0. Além disso, a equipe de Kinsgmeadow é a atual campeã da Premier League 2 e defende o título da competição.

Próximo jogo (EFL Trophy)

Segundo o calendário da EFL Trophy, o próximo compromisso do Chelsea será contra o Bristol Rovers, dia 18 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no Memorial Stadium, em Bristol. Por outro lado, o Chelsea foi derrotado no primeiro compromisso na EFL Trophy, contra o Oxford United. Relembre o jogo.

Classificação: Oxford United 3 (um jogo), Walsall 3 (dois jogos), Chelsea 2 (dois jogos) e Bristol Rovers 1 (um jogo).

Ficha técnica

Chelsea (4-2-3-1) Lucas Bergstrom; Henry Lawrence, Dynel Simeu (c), Levi Colwill, Ian Maatsen; George McEachran, Jon Russell; Tino Livramento (Dion Rankine 87), Myles Peart-Harris (Harvey Vale 67), Thierno Ballo; George Nunn (Bryan Fiabema 65)

Reservas: Jack Wakely, Karlo Ziger, Marcel Lewis, Lewis Bate

Gol: Simeu 69

Cartão amarelo: Nunn 33

Walsall: Jack Rose, Cameron Norman, Mat Sadler (c), Elijah Adebayo, Alfie Bates, Wes McDonald, Danny Guthrie (Stuart Sinclair 56), Jack Nolan (Rory Holden 56), George Nurse, Emmanuel Osadebe (Caolan Lavery 72)

Reservas: Liam Roberts, James Clarke, Josh Gordon, Hayden White

Gol: McDonald 53

Cartão amarelo: Nurse 31

Árbitro: Brett Huxtable

