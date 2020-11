England elogia desempenho do Chelsea contra Everton

Bethany England teve uma tarde inesquecível contra o Everton, na vitória por 4 a 0, em jogo válido pela Women’s Super League. A atacante do Chelsea marcou dois gols e concedeu duas assistências na vitória da equipe de Londres. Ou seja, ela participou de todos os gols do embate que reinseriu o Chelsea ao Top 3 da competição nacional. Por isso, a futebolista foi entrevistada após o jogo sobre o desempenho da equipe no campeonato. Por fim, England comentou sobre os pedidos de Emma Hayes, comandante do Chelsea, no duelo contra a equipe de Liverpool.

Sobre Chelsea 4×0 Everton

“Everton lutou como sabíamos que elas iriam. Mostraram que não estão aqui para fazer números nesta temporada. Chegaram na final da Copa da Inglaterra e hoje nós fizemos uma grande apresentação. Fomos mais resilientes no nosso desempenho. Sabíamos que [o Everton] não tornaria as coisas fáceis para nós. Acredito que, com a nossa qualidade, nós perseveramos e conseguimos atingir o primeiro gol que nos acalmou no jogo, iniciou Bethany England.

Além disso, a vitória concedeu mais três pontos ao time de Londres na tabela de classificação da WSL. A primeira colocação é do Manchester United com 16 pontos em seis jogos, cinco vitórias e um empate. Posteriormente, o Arsenal é dono da segunda colocação com 15 pontos em seis duelos. Por fim, o Chelsea que soma 13 pontos em cinco jogos. Ou seja, um jogo a menos em relação aos times da parte de cima da tabela.

“Nós sabíamos que teríamos a possibilidade de continuar pressionando na segunda etapa e, nos últimos 25 minutos, marcamos outros gols. O Everton teve algumas boas chances na partida e timos sorte em algumas ocasiões. Por fim, conseguimos uma goleada e sem sofrer gols. O que é uma das coisas mais importantes nessa trajetória dos três pontos”, afirmou a atleta.

O desempenho individual

“Estou muito contente por começar o jogo e por ter marcado. O primeiro gol foi uma boa jogada de construção da equipe A bola felizmente apareceu no meu caminho após o toque da Melly [Melanie Leupolz]. Posteriormente, pensei que conseguiria uma assistência para a Erin [Cuthbert], mas agi com rapidez e felizmente a bola entrou””, disse a atleta.

O que a Emma disse?

“Emma [Hayes] enfatizou a importância de chutarmos ao gol. Acho que não temos aproveitado o suficiente nesta temporada. Portanto, quando nos aproximarmos, temos que tentar. Temos que arriscar [ao gol adversário]. Felizmente, deu certo [contra o Everton]. As meninas tiveram um desempenho muito bom. Há muito talento nessa equipe, somos um grande grupo de atletas. Acreditamos umas nas outras e é bom ver as oportunidades aparecendo. Estamos aproveitando”, concluiu Bethany England.

Por fim, o próximo jogo do Chelsea será o duelo direto contra o Arsenal, na Women’s Super League. O duelo está agendado para domingo (15), às 11h30 (horário de Brasília), no Meadow Park, com mando do Arsenal. Em conclusão, o próximo rival do Chelsea foi derrotado no último compromisso da WSL. 1 a 0 para o Manchester United, que assumiu a liderança da competição.

