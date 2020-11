Emma Hayes: “O foco é no nosso time”

O Chelsea Women entra em campo para mais um compromisso válido pela Continental Cup, a Copa da Liga Inglesa. A equipe comandada por Emma Hayes mede forças contra o Tottenham, na terça-feira (3), às 16h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. O embate válido pela segunda rodada da competição será transmitido através dos portais do Chelsea Football Club. Ou seja, você poderá acompanhar pelo site oficial, aplicativo ou canal do Chelsea Women no YouTube.

Atletas do Chelsea nos selecionados nacionais

Por isso, Emma Hayes falou sobre o próximo duelo do calendário. Entretanto, a comandante do Chelsea iniciou a entrevista comentando sobre a sua felicidade sobre atletas do clube londrino atingirem marcas expressivas nos selecionados nacionais. Primeiramente, Maren Mjelde completou 150 jogos pela Noruega. Além disso, Sophie Ingle atingiu a marca de 100 jogos com o País de Gales.

“Eu estou muito feliz pelas atletas que se classificaram para a Eurocopa. Além disso, estou feliz pelas atletas que atingiram marcas expressivas com as seleções. São situações que esperávamos de todas. Afinal, elas são jogadores de elite e estão atuando muito bem. Tanto no clube quando na seleção nacional”, iniciou Emma Hayes.

Calendário cheio para as atletas. Como isso afetou a sua preparação?

“Acho que as atletas estão acostumadas com essas situações de atuar pela seleção e retornar ao clube. Os jogos estão em andamento em um momento pandêmico. Portanto, a segurança é de suam importância. Por outro lado, as atletas estão acostumadas com essa situação. Ou seja, não há problemas em retomar o ritmo do clube para elas”, afirmou.

O retorno ao calendário de clubes

“Você aprende ao longo do tempo. Você aprende a desenvolver consistência independentemente da pausa internacional. Eu sempre acho que é crítico quando as atletas regressam. Afinal, todas estiveram em competições distintas e expectativas diferentes. Colocar o plantel na mesma sintonia é a coisa mais importante quando elas retornam”, salientou Emma Hayes.

“Por isso, acho o importante a concentração da equipe sobre retornar e executar nossa maneira de atuar. Tivemos sucesso nesta temporada, construindo jogo após jogo. Encontrar o ritmo rapidamente é o que espero do time para o jogo de terça-feira”, concluiu.

Veja também: Chelsea vence Arsenal na estreia da Continental Cup

Chelsea tem um retrospecto positivo contra o Tottenham; Hayes espera duelo compilado

“O Tottenham atuou contra equipes forte e desempenhou bons jogos. Estão melhorando a cada compromisso. Além disso, é um dérbi de Londres e esses jogos são muito duros de atuar. Entretanto, nós sempre gostamos de foram em nós mesmas. Gosto de focar nas nossas forças e no plantel que temos. Essa é a chave e quero fazer isso valer para o jogo de terça. Por isso, todas as atletas tiveram que trabalhar forte durante os treinamentos para serem postulantes ao selecionado inicial”, salientou.

A lesão de Fran Kirby

“Fran está sendo acompanhada pela equipe médica do clube. Ela teve um problema de tornozelo e estará fora por algumas semanas. Eu não sei quanto tempo será. Portanto, não colocarei em números. Espero que não seja um período muito longo e estamos ansiosos para ver Kirby novamente em campo”, concluiu Emma Hayes.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp