Emma Hayes: “Nossa ambição está maior do que nunca”

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Emma Hayes falou sobre a primeira partida do Chelsea Women, contra o Manchester United, válida pelo Campeonato Inglês. A comandante da equipe londrina enfatizou a importância de iniciar a competição de maneira positiva. Além disso, Hayes mencionou a expectativa de um grande duelo entre as equipes e discorreu sobre a ambição da equipe para a temporada 2020/2021.

O jogo entre Manchester United e Chelsea está agendado para domingo (6), no Leigh Sports Village, a casa do United, sem a presença de público. O pontapé inicial será às 10h30 (horário de Brasília). Confira trechos da entrevista de Emma Hayes ao site oficial do Chelsea.

O primeiro jogo no Campeonato Inglês

“Eu aprendi com o passar do tempo como é importante começar bem. Se você não perde o campeonato no primeiro jogo, certamente você pode comprometer sua posição (na tabela)”, iniciou Hayes. “Quando você mede forças diante de um time organizado, agressivo e direto, é crucial que você nivele com o adversário nessas características. Justamente para competir com esse tipo de equipe. O talento por si só não brilha; se você não trabalha duro e arregaça as mangas, um time como o Manchester United pode superar você”, afirmou.

“É fundamental que todas estejam preparadas para que o nível de intensidade, dentro do jogo, aumente dez vezes mais em relação ao final de semana passado [sobre a disputa do primeiro jogo da temporada, a Supercopa]”, concluiu Emma Hayes.

Manchester United como o primeiro adversário

“É um time que defende muito bem nas imediações da área. A equipe sabe fazer isso muito bem, elas treinam isso. O Manchester United tem como técnica uma ex-atleta que foi zagueira, por isso, a marcação é a força dela. Estou certa que as atuações na temporada passada deram força para elas iniciarem a segunda temporada no Campeonato Inglês”, afirmou.

O segundo ano é diferente em qualquer time. Eu sei disso. É muito diferente quando você é campeão, em relação aos competidores. O time campeão precisa perseguir o título ainda mais duramente, precisa se dedicar ainda mais. Quando você é campeão, você tem um alvo em suas costas em cada minuto de jogo”, concluiu.

“[Ser campeão] é o local que todos querem estar. Nós aceitamos o que está atrelado ao cenário atual, mas temos que demonstrar um comportamento de campeão, em termos de consistência nos jogos. Isso é fundamental se você quer permanecer como campeão”, concluiu.

Nenhum time conseguiu dois títulos consecutivos desde o Liverpool em 2013 e 2014

“Sim, principalmente, por causa da qualidade da competição. Mas nós queremos manter o título conosco, nós queremos quebrar esse cenário de ‘um título e pronto’. Nossa ambição está maior do que nunca, assim como nossa intensidade de consistência. As demandas que eu coloco no plantel, para esse ano, serão extenuantes em alguns momentos. Mas eu quero ganhar títulos”, salientou.

“Vencer requer tudo. Um comprometimento para vencer tudo tem que ser maior do que foi anteriormente. Essa é a expectativa. Mas, como eu sempre digo, a expectativa quando você joga no Chelsea é clara. Você não está aqui só para entreter, você está aqui para vencer”, concluiu Emma Hayes.

Após a conquista da Supercopa, o primeiro desafio da temporada atual, Emma Hayes dedicou o título aos torcedores. Leia mais.

