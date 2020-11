Emma Hayes e Pernille Harder indicadas em premiação mensal

A Barclays FA Women’s Super League indicou Emma Hayes, para o prêmio de Técnica do Mês, e Pernille Harder, para o prêmio de Atleta do Mês, na competição nacional. A torcida do Chelsea pode ajudar nas votações para as premiações individuais. Para a votação de Técnica do Mês, clique aqui para votar. Por outro lado, para a escolha da Atleta do Mês de outubro, clique aqui.

Primeiramente, Emma Hayes está na disputa com Casey Stoney (Manchester United) e Gareth Taylor (Manchester City). O time de Londres apresenta uma campanha de quatro vitórias e dois empates na competição nacional. Ou seja, o Chelsea soma 27 jogos de invencibilidade na Women’s Super League.

Posteriormente, Pernille Harder que compete na premiação mensal com quatro futebolistas. Anita Asante (Aston Villa), Hannah Hampton (Birmingham City), Tobin Heath (Manchester United) e Ellen White (Manchester City).

Harder, que reforçou o Chelsea na atual temporada, se adaptou ao plantel de Emma Hayes e ao futebol inglês. Anteriormente, ela atuou no Wolfsburg (Alemanha) e, em 2020/21, Pernille Harder participou de todos os seis jogos do Chelsea na WSL.

