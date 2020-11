Ed Brand: “Tenho confiança quando estamos nos defendendo”

Ed Brand, técnico do Sub-18, elogiou o plantel do Chelsea após a vitória por 1 a 0 contra o Manchester United. O jogo foi realizado em St. Georges Park e válido pela semifinal da FA Youth Cup. Por isso, a equipe londrina assegurou a classificação para a final da competição de base.

“Eu estou muito satisfeito com o desempenho, mesmo que a margem da vitória pudesse ter sido maior. Durante os 35 primeiros minutos, a equipe foi excelente com e sem a bola. Além disso, fomos implacáveis com a nossa pressão e criamos oportunidades a partir dela. Entretanto, nós não aproveitamos. Assim sendo, uma equipe com a qualidade do Manchester United vai sempre ter períodos de ameaças no jogo, afirmou Ed Brand

“No intervalo, nós falamos sobre não permitir que as frustrações [de não ter feito gols na primeira etapa] se transformassem em decisões ruins. Além disso, falamos em evitar situações que não faziam parte do planejamento. O gol obviamente veio em ótimo momento e tivemos oportunidade de fazer 2 a 0 ou 3 a 0. Entretanto, nós não ampliamos e tivemos que enfrentar uma pressão na reta final”, disse o treinador.

A importância de se defender bem

“Se não sofremos gols na partida, isso nos concede uma oportunidade. É um clichê, mas é um fato. Eu sempre me sinto muito confiante quando estamos nos defendendo. Além disso, os três zagueiros – quando exigidos – foram muito bem. [Os defensores] Afastaram de cabeça quando era necessário e o goleiro saiu bem quando foi exigido. Foi muito positivo”.

“Nós defendemos muito bem como uma equipe. Nos primeiros minutos, eu achei que [Bryan] Fiabema, [Marcel] Lewis e [Myles] Peart-Harris deram a tônica com a pressão deles. Consequentemente, todo o time conseguiu defender desde a parte frontal até os defensores”, afirmou Ed Brand.

Por fim, confira outros trechos da entrevista do técnico do Chelsea Sub-18.

