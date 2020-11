Ed Brand: “Estou orgulhoso da equipe”

Ed Brand, técnico do Chelsea Sub-18, comentou sobre a derrota da equipe londrina na final da FA Youth Cup. O Chelsea mediu forças contra o Manchester City e a equipe do Ettihad Stadium venceu o embate por 3 a 2. Logo após, o treinador concedeu entrevista ao site oficial do clube sobre a primeira – e única – derrota do clube londrino na competição.

Equilíbrio na final

“Os rapazes estavam exaustos lá [no vestiário]. Achei que foi uma final muito equilibrada e com duas boas equipes. Infelizmente, alguém tem que perder e fomos nós essa noite. Sem a bola, começamos bem e era algo que estávamos trabalhando. Com a bola em posse, parecia uma típica decisão de campeonato. Ou seja, as duas equipes estavam cautelosas. Pensei que, à medida que melhorássemos com a posse, as coisas aconteceriam para o nosso lado”, iniciou Ed Brand, técnico do Sub-18.

“No segundo tempo, a nossa postura – com o placar desfavorável em 2 a 1 – era bom. Inclusive, nós colocamos a bola no chão e jogamos após o empate em 2 a 2. Imaginei que conseguíramos fazer mais um, mas não aconteceu.

Destaques para Ed Brand

“O desempenho de alguns atletas foi realmente bom. Lewis Bate tem sido excelente para nós ao longo da competição e acho que ele mostrou caráter, liderança e qualidade nesta noite. Estou orgulhoso de todos os rapazes e não posso culpar o esforço deles. Voltaremos mais fortes da próxima vez. Além disso, é um grupo cheio de personalidade, eles cresceram juntos e têm um espírito muito bom. Essa noite nós perdemos em um jogo equilibrado”, afirmou Ed Brand, técnico do Chelsea Sub-18.

Por fim, confira outros trechos da entrevista de Ed Brand. Em conclusão, veja o texto de Manchester City 3×2 Chelsea, na final da FA Youth Cup, feito pelo Chelsea Brasil.

