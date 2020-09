Copa da Liga Inglesa divulga chaveamento da Quarta Rodada

O Chelsea enfrentará o Barnsley na próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Inclusive, trouxemos essa informação aqui no Chelsea Brasil na quarta-feira (16). Entretanto, a competição realizou novo sorteio na quinta-feira (17) para definição dos duelos após os compromissos válidos pela Terceira Rodada. Desta forma, o vencedor de Chelsea e Barnsley enfrentará o time qualificado em Leyton Orient e Tottenham. Ou seja, se o Chelsea avançar de fase terá um confronto londrino na Quarta Rodada da Copa da Liga Inglesa.

Primeiramente, o Leyton Orient é uma equipe da League Two, que conseguiu uma vitória por 3 a 2 contra o Plymouth na segunda rodada. O desafiante do Orient será o Tottenham, que venceu o Lokomotiv Plovdiv, por 2 a 1, na Europa League. Lembrando que a quarta rodada começará no dia 28 de setembro, segundo o sorteio da competição.

A última vez que o Chelsea enfrentou o Leyton Orient foi em 1982, na Division Two. Um jogo realizado em Stamford Bridge e empate em 2 a 2. Na mesma temporada, o Chelsea venceu o “O’s” na Brisbane Road por 2 a 1. Além disso, as equipes nunca se enfrentaram na Copa da Liga Inglesa.

Por outro lado, o Chelsea enfrentou o Tottenham em janeiro de 2019, na Carabao Cup. Jogo realizado na fase semifinal com vitória do Chelsea nas penalidades máximas. – por 4 a 2 na marca da cal.

O sorteio da Quarta Rodada

Lincoln – Liverpool vs Leicester o- Arsenal

Millwall – Burnley vs Man City – Bournemouth

West Brom – Brentford vs Fulham – Sheffield Wednesday

Fleetwood – Everton vs West Ham – Hull

Bristol City – Aston Villa vs Stoke – Gillingham

Leyton Orient – Tottenham vs Chelsea – Barnsley

Newport – Watford vs Morecambe – Newcastle

Preston – Brighton vs Luton – Manchester United

